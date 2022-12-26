В интернете стала вирусной фотография сертификата на сосиску в тесте в столовой №12. Посты с фото породили множество шуток, вроде «твоя жизнь — это столовка, а я — сертификат на сосиску в тесте», «готовлю вишлист на нг, вот первый пункт».

Нашлись и те, кто решили, что такие сертификаты — это почти как биткоины. Вот размышление на одном из форумов: «С точки зрения блокчейна — это NFT. Который можно сжечь, отправив на адрес Столовой №12 (2-й корпус), и тогда смартконтракт выдаст команду деспенсеру на выдачу тебе объекта реального мира». Переживали и за защиту сертификата от подделок: «Почему только 1 печать? Где система защиты, например, голографическая отметка? И где подпись получившего/выдавшего? Плюс срок действия 2 дня? Не жирно ли? Слишком большой простор для спекуляций».

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И как заключили автор публикации о сосиске на «Кактутжить»: «Просто всем хочется простого человеческого сертификата на что-то милое сердцу. Ну, хоть на сосисочку».