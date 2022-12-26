Наш иллюстратор Алиса Листапад сделала раскраску для детей и даже написала к ней целую историю про Пегаса, который спас от пожара ферму. Почему Пегас? Потому что это символ Слуцка, изображённый на гербе города.

Где можно купить такую раскраску? Нигде, она не продаётся. «Кур’ер» даёт её бесплатно участникам наших конкурсов, детям, которые участвовали в нашем празднике «Письмо Деду Морозу» и читателям, которые подписываются в редакции и на газету «Кур’ер» на полгода.

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