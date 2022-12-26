«Кур’ер» спросил у случчан, какие планы 2022 года выполнились, а какие перешли на следующий год.

Юлия Корунная: «В этом году завела собаку, лабрадора. Зовут Бади, ему 7 месяцев. Ещё окончила университет. Двое моих детей пошли на кружки. В 2023 году хотелось бы купить машину».

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Юрий Жакенов: «Почти все планы выполнил. Во-первых, продолжаю работать. Это тоже план в наше время. Тружусь художником-оформителем в Слуцком краеведческом музее. Съездил на родину в Гомельскую область на неделю. Надолго ничего не планирую. В наше время, когда всё так резко меняется, это сложно. Планы только скоротечные».

Ангелина Простак: «В 2022-м устроилась на работу, прошла курсы и стала мастером-бровистом. Купила себе собаку в мае. У меня маленькая порода — чихуахуа. Зовут Лиза. В следующем году заканчиваю учиться на медика и пойду на другие курсы, потому что хочу стать косметологом».

Анастасия: «Был план по саморазвитию. Прошла несколько разных курсов — по картам таро, по рунам с разными специализациями. Можно сказать, за этот год я стала другим человеком. В следующем году хочется поменять профессию. Работаю в сфере образования, но, как оказалось, душа лежит к совершенно другому направлению».

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