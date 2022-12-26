Прокуратурой Слуцкого района в суд Слуцкого района направлено уголовное дело по обвинению 24-летнего и 20-летнего жителей Слуцка Г. и П. Молодые люди обвиняются в том, что ночью 2 июля этого года совершили надругательство над Государственном флагом Республики Беларусь, располагавшемся на здании стоматологической поликлиники.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Об этом газете «Слуцкі край» сообщил Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района.

«Установлено, что Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проявляя оскорбительное и кощунственное отношение к Государственному флагу Республики Беларусь, подпрыгнув, потянул за полотнище флага, в результате чего сломал древко флага, после чего, удерживая в руках древко с находящимся на нём флагом, размахивал им, положил часть флага на землю, топтался по его полотнищу ногами, вытирая о него подошвы обутой на нём обуви и выбросил в урну мусора, установленную вблизи вышеуказанного здания. Обвиняемый П., в свою очередь, удерживая в руках Государственный флаг, порезал имеющимся при себе ножом полотнище флага», — говорится в сообщении прокуратуры.

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В соответствии со ст. 370 УК РБ, за надругательство над государственными символами предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

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