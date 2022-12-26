В Погостской средней школе Солигорского района в одном классе с моей дочерью училась Татьяна Гуринович. Они были подругами не разлей вода. Поэтому и я был в курсе планов и грёз Татьяны. Она мечтала стать капитаном большого корабля и ходить по морям и океанам.

Через много лет состоялась наша встреча. Я спросил, осуществила ли она свою школьную мечту. Оказалось, что нет. Но зато Татьяне хорошо удалась другая.

Вот что она рассказала о своей жизни после школы

«После школы мама привела меня на молочный завод в Солигорске и сказала: «Вот твой корабль, будь на нём капитаном». Противиться маме — себе дороже. Поэтому после школы я поступила в Слуцкое училище (сейчас — колледж) и стала учиться на мастера-сыродела.

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Родила сына, чтобы осчастливить дочь

После учёбы меня направили на работу на Высоковский сыродельный завод в Брестской области. В 1985 году вышла замуж, и через год у нас родилась дочь. Муж в то время был водителем, возил директора завода. Жили в доме с его родителями.

Когда дочке исполнилось 16 лет, она стала меня укорять, что у неё нет ни брата, ни сестры, поэтому чувствует себя несчастной. Чтобы осчастливить дочь, через год родила сына, назвали его Давидом. Сын подрос, стал убегать к соседям, где была «полна хата» детей. Я поняла, что всё повторяется — Давиду нужна сестричка или братик.

Чтобы мальчики росли джентльменами

В 2006 году я взяла в семью первого мальчика. Он был на четыре года старше Давида. И жизнь в доме стала интереснее и веселее: ругались, мирились. У меня появилась мысль взять в семью девочку, чтобы мальчики росли джентльменами. Мне предложили взять двоих — брата и сестру. Так в семье стало четверо маленьких детей и взрослая дочь, которая училась в это время в Белостоке в Польше.

Мне пришлось оставить работу на молочном заводе и перейти работать в отдел образования, значительно потеряв в зарплате. Так я стала официально приёмной мамой. Муж не возражал.

Через два месяца из отдела образования Каменецкого района позвонили и слёзно упрашивали взять к себе девочку двух лет, которая после семейной трагедии осталась без родителей. И у меня оказалось пятеро приёмных детей.

Как увеличивалась семья

Тогда же мне предложили стать родителем-воспитателем в новом доме семейного типа. Нужно было переезжать из родительского дома мужа. Он поворчал, но согласился.

При открытии этого дома у меня уже было восемь детей. Жили дружно, все работали. Было много радостных событий и не очень. Я придерживалась одной цели – помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И сейчас считаю, что у меня это получилось. Через мою душу и руки прошло 26 детей. Четверых из них мы удочерили.

О судьбах детей и капитане корабля

Самому старшему через несколько дней исполнится 23 года. Трое после школы учатся в университетах, трое — в колледжах, пятеро уже работают, остальные — ещё школьники. Трое окончили музыкальную школу.

Старшим хочется приезжать в родительский дом, но дорога из Минска и обратно стоит недёшево, если на всех. Поэтому чаще езжу я. Вот и теперь проведала их в Минске, помогла чем могла, посмотрела, чем живут, как учатся. Осталась довольна.

Мечтаю, чтобы все дети, став взрослыми, были достойными людьми, хорошими отцами и матерями».

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