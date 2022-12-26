В воскресенье, 25 декабря, в клубе Parking прошла новогодняя вечеринка для детей. Повод — завершение акции «Письмо Деду Морозу» и награждение победителей.

Однако подарки получили не только победители, но и другие дети. Более 20 маленьких случчан ушли с праздника с подарками.

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Развлекательная программа

Для всех участников акции «Письмо Деду Морозу» прошла детско-развлекательная программа со сказочными персонажами – Тигрой, Снегурочкой и Сантой. Они играли с детьми, пели песни, танцевали, слушали их стихотворения и угощали сладостями. Отдельно был организован сладкий стол для малышей и фуршет для взрослых. Помощь оказали клуб Parking, ресторан VoyageHall и Андрей Нагорный, активный читатель газеты «Кур’ер».

Отзывы родителей

Янина Вайтеховская: «Кур’ер», спасибо за такой праздник для детей и для взрослых! Также спасибо аниматорам, которые старались развлекать деток. И за подарки, конечно, спасибо огромное! Все было на высшем уровне! Умнички! Сразу почувствовалось настоящее приближение большого праздника! Вы лучшие!»

Ульяна Малашевич: «Огромное спасибо организатором и спонсорам за такой крутой праздник, подарки. Для детей, это море эмоций и радости. Дети под огромным впечатлением, а самое главное. Давид с трепетом читал благодарность, для него это очень важно, он понимает, что он действительно молодец. Прям в самое сердце».

Ирина Никульшина: «Огромное спасибо за эту вечеринку. Уже несколько лет мы ходим и любим это место, а сегодня дети ещё и подарки получили! И раскраска супер! Отдельное спасибо за разработку и осуществление нашей прекрасной Алисе Листапад! С наступающим вас новым годом! Исполнения заветных мечт и мира всем нам! Можно с уверенностью назвать это главным мероприятием года! Вы лучшие!»

Анна Давидович: «Спасибо большое всем организаторам. Было классно. Сыну очень понравилось».

Юлия Борисовец: «Детям очень понравилось. Спасибо за то, что постоянно радуете классными мероприятиями и крутыми проектами! Удачи в Новом году и творческих успехов».

Екатерина Карпович: «Спасибо большое за праздник. Повеселились от души не только детки. но и взрослые. Огромное спасибо за организацию и всей команде газеты «Кур’ер». Вы лучшие».

Инна Масальская: «И мы хотим сказать большое спасибо организаторам праздника. Было здорово и весело! А подарки какие классные! Большое спасибо! Всех с наступающим! Ура!»

Ольга Черняк: «Молодцы, что организовали праздник. Весело! И дети отдохнули и родители! Побольше таких праздников и спонсорам респект!»

Ольга Стрекач: «Спасибо огромное организаторам. На таких мероприятиях и спонсором быть приятно. Сказку детям дарить всегда приятно. Побольше праздников для деток, а мы всегда «за» и рядом.

Светлана Коренькова: «Спасибо огромное за весело проведённое время. Прекрасно видеть счастливые детские лица, да и взрослые окунулись в детство».

Кто помог cделать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS

13. Многодетная семья Ольги Стрекач

14. Инна Шилович, магазин «Спорттовары» на Слуцком рынке

Фото