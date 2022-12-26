Как католики Слуцка отмечают Рождество

Празднование Рождества у католиков длится несколько дней. Вечером 24 декабря с появлением первой звезды все собираются на семейный ужин — святу вечерю, на стол ставятся постные блюда и специальный рождественский хлеб.

После ужина верующие отправляются на богослужение в храм, которое начинается в полночь. Первая месса заканчивается возложением фигурки младенца Христа в вертеп.

Вторая месса служится на заре, а третья днем 25 декабря. После служения уже накрывается праздничный стол.

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Кстати, сегодня, в 18.00 26 декабря, в костёле будет ещё одна рождественская месса.