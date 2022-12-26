Празднование Рождества у католиков длится несколько дней. Вечером 24 декабря с появлением первой звезды все собираются на семейный ужин — святу вечерю, на стол ставятся постные блюда и специальный рождественский хлеб.

После ужина верующие отправляются на богослужение в храм, которое начинается в полночь. Первая месса заканчивается возложением фигурки младенца Христа в вертеп.

Вторая месса служится на заре, а третья днем 25 декабря. После служения уже накрывается праздничный стол.

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Как католики Слуцка отмечают Рождество
Случчане посещают местный костёл. Фото: Катя Смирнова.

 

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Как католики Слуцка отмечают Рождество

Кстати, сегодня, в 18.00 26 декабря, в костёле будет ещё одна рождественская месса.