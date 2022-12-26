В этом году сезонный подъём заболеваемости стартовал в более ранние сроки, что было вполне прогнозируемо, сообщили специалисты во время пресс-конференции «Профилактика острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа в зимний период», пишет газета «Медицинский вестник».

По словам Натальи Шмелевой , заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидата мед. наук в Беларуси доминируют вирусы А(H1N1).

, заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидата мед. наук в Беларуси доминируют вирусы А(H1N1). Помимо гриппа, свой вклад в развитие эпидемиологической ситуации вносят SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

Игорь Карпов , заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор мед. наук, профессор отметил, что сейчас идёт естественный процесс проникновения вирусов, которые циркулировали всегда (вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус).

, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор мед. наук, профессор отметил, что сейчас идёт естественный процесс проникновения вирусов, которые циркулировали всегда (вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус). По словам Юрия Горбича, заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидата мед. наук возможно, в ближайшее время к нам придут два очередных варианта SARS-CoV-2, которые доминируют в Европе и Азии.