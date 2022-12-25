Смотрите подборку портретных фотографий снегурочек Слуцка — участниц новогоднего шествия, которое прошло в субботу, 24 декабря.

РАНЕЕ: Оркестр, тройка лошадей и сказочные герои. Как прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Слуцке. Фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото
Фотографии: Алексей Скрынников

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

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Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Cнегурочки Слуцка. Портретные фото