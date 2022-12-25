Cнегурочки Слуцка. Портретные фото

Смотрите подборку портретных фотографий снегурочек Слуцка — участниц новогоднего шествия, которое прошло в субботу, 24 декабря.

РАНЕЕ: Оркестр, тройка лошадей и сказочные герои. Как прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Слуцке. Фото