Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 70 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В шестом выпуске вы увидите один из самых высоких и красивых костёлов в Беларуси, известный среди туристов город Браслав, местные озёра и… ещё раз озёра.

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Туристический автобус поджидал сонные группы желающих ознакомиться с красотами Белорусского Поозерья ранним утром в субботу. Конечно, как тут не обойтись без опаздывающих? Тем не менее, больших задержек не произошло, и автобус начал движение почти по пустому сентябрьскому Минску.

Кстати, а вы любите организованные туры? Когда не надо выстраивать маршрут, прокладывать интересные точки, самостоятельно покупать множество билетов, искать места для перекуса или полноценного приёма пищи? Плюсы очевидны, хотя противники таких путешествий скажут, что пропадает сам дух приключений. Однако для изучения Браславщины «Прыгоды слуцака» выбрали именно «пакетную экскурсию» на 1 день: утром сел в автобус, днём вышел вместе с гидом на просмотр достопримечательностей, вечером тебя привезли назад.

Первым пунктом экскурсии стали Видзы. Делаю ставку, что об этом небольшом городском посёлке слышали даже те, кто редко выезжает из своего города. Всё дело в костёле необычайной красоты, который располагается в Видзах. По одним данным, это самый высокий костёл в стране. По другим, он всё же занимает второе место. И если статистика — вещь упрямая, и её сложно оспорить, то чисто субъективный взгляд легко поддаётся дискуссии. В данном случае субъективизм заключается в том, что если вы назовёте костёл Рождества Девы Марии самым красивым в Беларуси, то это утверждение оспорить будет даже гораздо сложнее, нежели высоту костёла.

Впрочем, судьба храма от этого не становится легче. Костёл пострадал ещё более 100 лет назад во время Первой Мировой Войны, а уже после Великой Отечественной Войны он стал служить складом, зернохранилищем и спортзалом. Хорошо, что сейчас 61-метровое здание радует нас по своему исконному назначению.

Двигаемся дальше — и подъезжаем к самой известной смотровой точке всех Браславских озёр: горе Маяк. Гора? «Интересно, сколько же метров будет твоя гора?» — недоверчиво спросит любознательный читатель, увидев слово «гора» в Беларуси. Высота относительно озёр составляет 45 метров, а над уровнем моря — более 170 метров.

Внизу уютно расположились местные продавцы, которые предложат вам магниты, кружки, керамику и другие стандартные изделия, которые туристы с большим интересом разглядывают, а некоторые и приобретают, чтобы повесить дома на холодильник или полку.

Людской поток на горе Маяк просто огромен, даже несмотря на сентябрь. Поэтому я не удивился, что и тут встретил знакомых. Причём видел я их последний раз ещё во времена учёбы в университете, а сейчас встретил за 260 километров от Минска. Путешествия удивляют!

Город Браслав. Город на озёрах. Городок с населением примерно как в Клецке или Старых Дорогах, а известен он далеко за пределами Беларуси. И посещают его тысячи туристов в год. А что тут посмотреть кроме озёр?

В первую очередь, Замковую гору, откуда и начинался сам город. Кроме того, в Браславе есть два удивительных храма — костёл Рождества Девы Марии и церковь Успения Пресвятой Богородицы. А ещё столетняя застройка в «закопанском» стиле, музеи, пляжи, старая брукованка и несколько приличных кафе. Похоже, город понравится путешественникам с разными предпочтениями.

Погуляв почти час свободного времени, мы вновь сели в автобус. Так и хотелось сказать: «Дайте нам ещё побродить по субботнему Браславу». Однако строгий гид не собирался отступать от расписания и хотел показать оставшиеся места, как и планировалось. И правильно! Так как дальше был костёл, не уступающий по красоте Видзам!

Речь идет о костёле Божьего Промысла в деревне Слободка. Не зря многие называют Слободку сердцем Браславщины.

Перед тем, как приступить к фотографиям, обязательно расскажу вам о последнем пункте нашей экскурсии. Уже по пути из Слободки в Минск нас попросили выйти из автобуса, чтобы увидеть необычное озеро. В чем заключается его «изюминка»? Во-первых, в названии «Чертово око». Известно также наименование «Божье око». Во-вторых, популярно оно своей формой: почти идеальной круглой.

Впрочем, давайте смотреть!

Видзы:

Браславские озёра:

Гора Маяк:

Город Браслав:

Озеро Чёртово Око:

Деревня Слободка: