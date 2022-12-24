Учёные из Европейской комиссии и австралийского Университета Флиндерса с помощью сотен виртуальных моделей Земли, созданных ими на одном из самых мощных суперкомпьютеров Европы, спрогнозировали, что следующие несколько десятилетий будут решающими для биоразнообразия Земли.

По их прогнозу, до 2100 года в результате изменения климата и землепользования вымирание нескольких ключевых видов может привести к краху целых сообществ позвоночных, так как из-за этого уменьшается количество связей в пищевых сетях, пишет Office Life.

Самое быстрое сокращение биоразнообразия, по прогнозу, произойдёт до 2050 года: в зависимости от степени изменения климата к 2050 году локальные экосистемы потеряют от 6 до 10% видов позвоночных.

В худшем случае к 2100 году произойдёт вымирание около половины соединений в локальных пищевых сетях.