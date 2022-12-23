В декабре в редакцию обратилась пенсионерка из Слуцка. Она удивилась, что в мясном фарше, купленном в одном из магазинов Слуцка, оказалось много, по её мнению, воды. Разъяснения «Кур’еру» дали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

«Я купила фарш в упаковке, положила его в морозилку. Когда достала через несколько дней, была удивлена, что фарш со всех сторон покрылся толстым слоем льда. Сверху его можно было снять — это было 80 граммов. А снизу достать было нельзя. От общего веса в 800 граммов можно посчитать, сколько было мяса. Это часто бывает и в филе рыбы», — написала Инна Владимировна. Случчанка интересуется, сколько воды допустимо в мясном фарше и в замороженной рыбе.

Содержание влаги должно соответствовать ТУ

«Содержание влаги в мясном фарше регламентируется в технологических условиях, рецептурах, по которым произведён продукт, — пояснила Александра Ковтун, заведующая отделением гигиены питания Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. — Ссылка на этот документ указана на маркировке товара. ТУ для каждого вида продукции разрабатывает предприятие. Нужно отметить, что ТУ нет в открытом доступе, поэтому потребитель не сможет самостоятельно узнать все характеристики продукта. Определить на глаз, много или мало влаги в фарше, также невозможно.

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Нужно письменное заявление

Если к нам поступает письменное заявление, например, по качеству фарша, мы выходим в магазин (или на предприятие) и производим отбор проб. По результатам лабораторного исследования сможем дать заключение, соответствуют ли характеристики продукта тем, что определены ТУ. По данной продукции заявлений от случчан к нам не поступало».

Льда на рыбе может быть не больше 5%

Что касается рыбы, то содержание глазури регламентируется Техническим регламентом Евразийского экономического союза № 162 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» от 18 октября 2016 г. В нём сказано, что масса наносимой на рыбную продукцию ледяной глазури не должна превышать 5 % от массы глазированной продукции (с учётом погрешности методики определения). На маркировке мороженой рыбной продукции указывается масса нетто продукции без глазури.

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