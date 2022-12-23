Умер Олег Лесников, главврач Слуцкой центральной районной больницы

Отдел новостей
-
0
«Омикрон в Слуцке»: какие самые типичные симптомы, подъём пятой волны и сколько коек в больнице
Фото: Ольга Паздерина

Олег Григорьевич Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы, умер 23 декабря. Это подтвердили в Слуцкой ЦРБ. Прощание состоится 24 декабря в фойе административного корпуса больницы. Начало — в 10.00.

Олег Григорьевич стал главврачом Слуцкой ЦРБ в 2018 году. До этого он занимал пост заместителя главного врача по обслуживанию населения района. Всего в больнице он проработал 34 года.

Реклама
  • Олег Григорьевич Лесников родился в 1964 году.
  • В 1987 году окончил Минский государственный медицинский институт.
  • С 1988 года работал в Слуцкой центральной районной больнице. Сначала был врачом-хирургом, потом — врачом-урологом. Затем стал заведующим урологическим отделением.
  • С июля 2010 года по 2018 год был заместителем главного врача по обслуживанию населения района.
  • С 19 сентября 2018 года исполнял обязанности главного врача Слуцкой ЦРБ.
  • С 30 октября 2018 года — главный врач Слуцкой ЦРБ.