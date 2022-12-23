Олег Григорьевич Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы, умер 23 декабря. Это подтвердили в Слуцкой ЦРБ. Прощание состоится 24 декабря в фойе административного корпуса больницы. Начало — в 10.00.

Олег Григорьевич стал главврачом Слуцкой ЦРБ в 2018 году. До этого он занимал пост заместителя главного врача по обслуживанию населения района. Всего в больнице он проработал 34 года.

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