На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» снова стали самые разные случчане: это супруги, которые ездили охотиться за северным сиянием в Заполярье, СФК «Слуцк», которые играли с детьми в СПЦ, рукодельница и блогер, которая откровенно рассказывает о борьбе с онкозаболеванием.

Ксения Меженова

Ксения Меженова — жительница Слуцка, которая ведёт свой блог в Instagram. Она победила в номинации «Стиль жизни» премии «Instagram года-2022 #Слуцк» газеты «Кур’ер». Девушка ведёт блог о своей семейной жизни, рассказывает о строительстве дома, делает обзоры покупок из магазинов, публикует рецепты. А ещё откровенно говорит о своём онкозаболевании и борьбе с ним.

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в номинации «Стиль жизни» Ксенией Меженовой (видео) Премия «Instagram года-2022 #Слуцк». Интервью с победительницей

Вольга Жукоўская

Вольга Жукоўская — жыхарка Слуцка, якая ўсё жыццё захапляецца рукадзеллем. Яна пераняла таленты ад сваякоў. Умее і вязаць у розных тэхніках, і шыць, і вышываць, і рабіць кампазіцыі з бісера, і вышывае стужкамі аўтарскія карціны ў тэхніцы канзашы — і гэта яшчэ не поўны спіс. Майстрыня чарадуе розныя тэхнікі, каб не надакучыла.

слуцкай рукадзельніцы Вольгі Жукоўскай «Сваякі перадалі таленты ў спадчыну». Завіталі дадому да

СФК «Слуцк»

СФК «Слуцк» на этой неделе решил навестить детей в Слуцком социально-педагогическом центре. Туда приехали вратарь Илья Брановец и легионер Куасси Яо Ассамуа, а также детский тренер Игорь Лесун и пресс-секретарь Олег Пинчук. Футболисты поиграли с детьми в подвижные игры и подарили им подарки.

и привезли им подарки Футболисты и работники СФК «Слуцк» поиграли с детьми в социально-педагогическом центре

Алексей и Екатерина Скрынниковы

Алексей и Екатерина Скрынниковы — жители Слуцка, которые недавно ездили в Арктику «ловить» северное сияние. Для этого им пришлось поучаствовать в настоящей охоте за небесным явлением, на машинах, с гидами и специальным оборудованием. Сияние случчане увидели в окно автомобиля через 4,5 часа после начала «охоты» на него.