Коротко и понятно объясняем, что это за выплата и в каких видах деятельности можно будет работать с уплатой только этого налога.
Налог на профдоход составит 10% от размера выручки для тех, кто будет получать доход от белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии, что величина такого дохода в год не превысит 60 тысяч белорусских рублей. В случае превышения этой суммы величина налога составит 20%.
При этом если доход будет поступать от нерезидентов (физлиц и субъектов хозяйствования) или физических лиц – резидентов, то ставка налога составит 10% от выручки независимо от её размера.
Для пенсионеров ставка налога на профдоход уменьшается с 10 до 4% и с 20 до 8%.
Можно совмещать получение профдохода с работой по трудовому договору. Нельзя совмещать с ИП и привлекать третьих лиц. Не нужны налоговые декларации и КСО.
Уплата налога на профессиональный доход организована через приложение (доступно на сайте МНС с 1 января 2023 года). В нём формируется чек по каждому доходу. Налоговый орган ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, выставляет в приложении сумму налога к уплате. Вы уплачиваете налог до 22-го числа любым удобным способом.
При этом предоставление налоговых деклараций по налогу на профессиональный доход не предусмотрено и не потребуется.
Налог на профдоход заменяет подоходный налог, единый налог и платёж в ФСЗН.
Занятые в каких видах деятельности могут платить налог на профдоход
Как следует из постановления Совмина №851, опубликованного на Национальном интернет-портале, с нового года в перечень попадают около 40 видов деятельности, облагаемых налогом на профессиональный доход.
Правительство включило в список следующие занятия:
- ремесленная деятельность;
- оказание услуг в сфере агроэкотуризма;
- торговля продукцией цветоводства (в том числе семенами и рассадой), домашними животными, выпечкой и кулинарией;
- видеосъёмка;
- подготовка документов и прочая специализированная офисная деятельность;
- письменный и устный перевод;
- кошение трав, уборка озеленённой территории;
- аквагрим;
- настройка, ремонт музыкальных инструментов;
- выращивание сельхозпродукции, услуги по дроблению зерна, отжиму сока, выпасу скота;
- парикмахерские и косметические услуги, маникюр и педикюр;
- услуги по измерению веса и роста;
- производство одежды, головных уборов и обуви;
- дизайн и оформление интерьеров, графический дизайн, оформление авто, внутреннего пространства зданий, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;
- разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт и техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;
- распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
- ремонт и восстановление домашней мебели;
- ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение гравировки;
- ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов (кроме ковров);
- репетиторство;
- сборка мебели, установка предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж кухонь, шкафов, антресолей;
- стирка и глаженье;
- закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, помощь в оплате услуг ЖКХ;
- упаковка товаров;
- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных;
- уход за взрослыми и детьми;
- фотосъёмка, изготовление фотографий;
- услуги по чистке и уборке жилых помещений;
- штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам;
- услуги учителя-дефектолога;
- ландшафтное проектирование;
- курьерская деятельность;
- чистка салонов авто;
- содержание могил и уход за ними;
- аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее);
- сдача в аренду физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания;
- сдача в аренду имущества;
- разовая реализация (не более 5 дней в месяце) иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Беларуси, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремёсел, продукции растениеводства и пчеловодства.