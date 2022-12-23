Коротко и понятно объясняем, что это за выплата и в каких видах деятельности можно будет работать с уплатой только этого налога.

Налог на профдоход составит 10% от размера выручки для тех, кто будет получать доход от бело­русских организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии, что вели­чина такого дохода в год не превысит 60 тысяч белорусских рублей. В случае превышения этой суммы величина налога составит 20%.

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При этом если доход будет поступать от нерезидентов (физлиц и субъектов хозяйствования) или физических лиц – резидентов, то ставка налога составит 10% от выручки независимо от её размера.

Для пенсионеров ставка налога на проф­доход уменьшается с 10 до 4% и с 20 до 8%.

Можно совмещать получение профдохода с работой по трудовому договору. Нельзя совмещать с ИП и привлекать третьих лиц. Не нужны налоговые декларации и КСО.

Уплата налога на профессиональный доход организована через приложение (доступно на сайте МНС с 1 января 2023 года). В нём формируется чек по каждому доходу. Налоговый орган ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, выстав­ляет в приложении сумму налога к уплате. Вы уплачиваете налог до 22-го числа любым удобным способом.

При этом предоставление налоговых деклараций по налогу на профессиональный доход не предусмотрено и не потребуется.

Налог на профдоход заменяет подоходный налог, единый налог и платёж в ФСЗН.

Занятые в каких видах деятельности могут платить налог на профдоход

Как следует из постановления Совмина №851, опубликованного на Национальном интернет-портале, с нового года в перечень попадают около 40 видов деятельности, облагаемых налогом на профессиональный доход.

Правительство включило в список следующие занятия: