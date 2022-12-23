Кто и как будет платить налог на профессиональный доход, который заработает с 1 января 2023 года

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Налог на профессиональный доход заработает с 1 января 2023 года
Перейти на уплату налога на профессиональный доход смогут ремесленники. Размер налога — 10% от дохода. А если ремесленник — пенсионер, то 4%.  Фото: Владимир Амельченя

Коротко и понятно объясняем, что это за выплата и в каких видах деятельности можно будет работать с уплатой только этого налога.

Налог на профдоход составит 10% от размера выручки для тех, кто будет получать доход от бело­русских организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии, что вели­чина такого дохода в год не превысит 60 тысяч белорусских рублей. В случае превышения этой суммы величина налога составит 20%.

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При этом если доход будет поступать от нерезидентов (физлиц и субъектов хозяйствования) или физических лиц – резидентов, то ставка налога составит 10% от выручки независимо от её размера.

Для пенсионеров ставка налога на проф­доход уменьшается с 10 до 4% и с 20 до 8%.

Можно совмещать получение профдохода с работой по трудовому договору. Нельзя совмещать с ИП и привлекать третьих лиц. Не нужны налоговые декларации и КСО.

Уплата налога на профессиональный доход организована через приложение (доступно на сайте МНС с 1 января 2023 года). В нём формируется чек по каждому доходу. Налоговый орган ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, выстав­ляет в приложении сумму налога к уплате. Вы уплачиваете налог до 22-го числа любым удобным способом.

При этом предоставление налоговых деклараций по налогу на профессиональный доход не предусмотрено и не потребуется.
Налог на профдоход заменяет подоходный налог, единый налог и платёж в ФСЗН.

Занятые в каких видах деятельности могут платить налог на профдоход

Как следует из постановления Совмина №851, опубликованного на Национальном интернет-портале, с нового года в перечень попадают около 40 видов деятельности, облагаемых налогом на профессиональный доход.

Правительство включило в список следующие занятия:

  • ремесленная деятельность;
  • оказание услуг в сфере агроэкотуризма;
  • торговля продукцией цветоводства (в том числе семенами и рассадой), домашними животными, выпечкой и кулинарией;
  • видеосъёмка;
  • подготовка документов и прочая специализированная офисная деятельность;
  • письменный и устный перевод;
  • кошение трав, уборка озеленённой территории;
  • аквагрим;
  • настройка, ремонт музыкальных инструментов;
  • выращивание сельхозпродукции, услуги по дроблению зерна, отжиму сока, выпасу скота;
  • парикмахерские и косметические услуги, маникюр и педикюр;
  • услуги по измерению веса и роста;
  • произ­вод­ство одежды, головных уборов и обуви;
  • дизайн и оформление интерьеров, графический дизайн, оформление авто, внутреннего пространства зданий, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;
  • разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт и техобслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;
  • распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
  • ремонт и восстанов­ление домашней мебели;
  • ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение гравировки;
  • ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов (кроме ковров);
  • репетиторство;
  • сборка мебели, установка предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж кухонь, шкафов, антресолей;
  • стирка и глаженье;
  • закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, помощь в оплате услуг ЖКХ;
  • упаковка товаров;
  • услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных;
  • уход за взрослыми и детьми;
  • фотосъёмка, изготовление фотографий;
  • услуги по чистке и уборке жилых помещений;
  • штукатур­ные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам;
  • услуги учителя-дефектолога;
  • ландшафтное проектирование;
  • курьерская деятельность;
  • чистка салонов авто;
  • содержание могил и уход за ними;
  • аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее);
  • сдача в аренду физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания;
  • сдача в аренду имущества;
  • разовая реализация (не более 5 дней в месяце) иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребываю­щи­ми и временно проживающими в Беларуси, произведе­ний живописи, графи­ки, скульптуры, изделий народных художест­венных ремёсел, продукции растениеводства и пчеловодства.