В четверг, 22 декабря, на базе Слуцкого государственного колледжа соревновались молодые люди, которые учатся на пекарей, сообщает главное управление по образованию Миноблисполкома. У случчан два места — первое и второе.

Это были региональные отборочные соревнования V Республиканского конкурса профессионального мастерства учащихся учреждений профессионального образования по компетенции «Хлебопечение».

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Конкурсанты приготовили, оформили и представили членам экспертного совета готовые хлебобулочные изделия.

По решению жюри победителями и призёрами стали:

диплом I степени — Сергей Равба , учащийся Слуцкого государственного колледжа;

, учащийся Слуцкого государственного колледжа; диплом II степени — Владислав Бадыль , учащийся Слуцкого государственного колледжа;

, учащийся Слуцкого государственного колледжа; диплом II степени — Яна Тишевич , учащаяся филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» Республиканского института профессионального образования;

, учащаяся филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» Республиканского института профессионального образования; диплом III степени — Вероника Тапуть, учащаяся Молодечненского государственного колледжа.

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