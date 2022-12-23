Молодой пекарь из Слуцка стал лучшим в области на конкурсе профессионального мастерства

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Слуцк, конкурс, хлебопечение, пекарь, колледж
Фотографии: uomoik.gov.by

В четверг, 22 декабря, на базе Слуцкого государственного колледжа соревновались молодые люди, которые учатся на пекарей, сообщает главное управление по образованию Миноблисполкома. У случчан два места — первое и второе.

Это были региональные отборочные соревнования V Республиканского конкурса профессионального мастерства учащихся учреждений профессионального образования по компетенции «Хлебопечение».

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Конкурсанты приготовили, оформили и представили членам экспертного совета готовые хлебобулочные изделия.

Слуцк, конкурс, хлебопечение, пекарь, колледж

По решению жюри победителями и призёрами стали:

  • диплом I степени — Сергей Равба, учащийся Слуцкого государственного колледжа;
  • диплом II степени — Владислав Бадыль, учащийся Слуцкого государственного колледжа;
  • диплом II степени — Яна Тишевич, учащаяся филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» Республиканского института профессионального образования;
  • диплом III степени — Вероника Тапуть, учащаяся Молодечненского государственного колледжа.

Слуцк, конкурс, хлебопечение, пекарь, колледж

Слуцк, конкурс, хлебопечение, пекарь, колледж

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