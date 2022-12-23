В редакцию «Кур’ера» обратилась жительница деревни Беличи и рассказала, что продавец местного магазина ушла на больничный. А поскольку она работает одна, то и торговый объект закрылся в среду, 21 декабря.

Случчанка удивляется, почему в соседних деревнях у работников магазинов есть подмена, а жители её деревни остались без продуктов. «Кур’ер» разбирался в ситуации.

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«Все магазины Слуцкого района перевели в Копыльское райпо. Во всех торговых объектах оставили по два продавца, дабы была какая-нибудь замена, если вдруг заболеют или куда-нибудь нужно, — говорит случчанка. — Так вот у нас в Беличском магазине только один продавец. Она и товар принимает, и полы моет, всё сама. Сегодня человек пошёл на больничный, её никто не может заменить, так как она работает одна. Магазин закрыт, а он один у нас в деревне, и неизвестно, когда человек выйдет с больничного! И получается, что мы будем жить без магазина неделю минимум.

Ладно, мы молодые можем в город съездить, а старики как? Или нужно пешком идти 7 км до Квасынич в магазин. Прошу вашей помощи. Может, как-то повлияете на эту ситуацию и нам выделят ещё одного продавца, чтобы магазин работал?»

Наталья Конончик, заместитель директора Копыльского райпо по торговле, пояснила, что они знают о ситуации в Беличах и её решают — ведут переговоры со Слуцким рынком ОПС, чтобы в деревню приехал автомагазин. Завтра он точно будет в Беличах, возможно, уже и сегодня. А в субботу, 24 декабря, заведующая магазином должна выйти на работу.

Замдиректора Копыльского райпо добавила, что это не единственный магазин в Слуцком районе, где работает один человек. Когда они брали магазин в Беличах в аренду у Слуцкого рынка ОПС, тогда там тоже был один работник.

Что говорят другие жители деревни Беличи

«Кур’ер» выехал на место в четверг, 22 декабря. Двое жителей деревни рассказали про работу торговой точки.

Александр Адзерихо: «Работаю в магазине истопником. Наш магазин — от Копыльского райпо. Продавец взяла больничный. У неё температура. Обещала выйти на работу через 2 дня, когда поправится. Она уже на пенсии, но работает. Жители деревни меня не беспокоят вопросами, где продавец, автолавка ездит каждый день. Люди покупают продукты в этой машине. В магазин ходить не хотят. Но в нашем магазине богатый ассортимент, есть всё. К пенсионерам ходят социальные работники. Старики заказывают этим соцработникам покупать в автолавках».

Владимир Галагуцкий: «Живу в Квасыничах. Сюда, в Беличи, приехал к брату. Магазин тут хороший. Когда приезжаю, покупаю продукты здесь. Сейчас продавец болеет. Автолавка часто ездит. Людям есть где закупиться. Ни мой брат, ни знакомые не жаловались, что негде купить еду».

Ещё две жительницы Беличей в разговоре с нами очень удивились, что кого-то может беспокоить закрытый магазин.

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