Мы знали, что в 14 лет ребенок должен иметь паспорт. Но, как оказалось, его можно получать раньше, причём — бесплатно. Мы оформили дочери паспорт в два с половиной года. Расскажу, как это сделать и, где может он пригодится.

Основная причина, почему мы сделали паспорт в столь юном возрасте — возможность выехать с ребёнком за границу.

Какие документы нужны для получения

Когда я стал узнавать порядок, то оказалось, что паспорт можно делать с самого рождения, с первых дней. Процедура его получения совсем не сложная. Из документов понадобилось:

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заявление (бланк предоставляется по месту подачи);

свидетельство о рождении ребенка;

4 свежие цветные фотографии 4х5 на одном листе;

паспорт одного из родителей.

Куда обращаться

Документы мы подавали в расчетно-справочный центр в Слуцке по адресу ул. Строителей, д. 5Б. Жители Слуцкого района подают их в сельсвете. В других городах можно обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или в другую организацию, уполномоченную на ведение паспортной работы. Ребенка для подачи документов и получения паспорта с собой везти не нужно.

Потратили совсем немного времени: заполняешь заявление и отдаешь документы.

В каком случае оформление бесплатное

Паспорт ребенку до 14 лет делается бесплатно. За ускоренную процедуру придется заплатить 1 базовую величину, то есть 32 рубля. В этом случае паспорт будет готов за 15 дней. Срочная подача и оформление (за 1 неделю) стоит 2 базовые величины – 64 рубля. Пошлину за получение паспорта не нужно платить до наступления ребёнку возраста 13 лет и 11 месяцев.

Наш паспорт был готов через месяц. Забрали его в отделении по гражданству и миграции Слуцкого РОВД по адресу ул. Уласовца, д. 12. Это можно сделать одному из родителей.

Срок действия

Паспорт до 14-ти лет выдается сроком на 5 лет, а после этого возраста на 10 лет. Но есть нюанс, грудной ребенок через 1-2 года может быть не узнаваем на фотографии, в таком случае паспорт лучше заменить.

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