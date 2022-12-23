Сейчас болеет много детей, поэтому «Кур’ер» собрал полезную информацию для случаев, когда по выходным не стоит ждать рабочих дней, чтобы попасть на приём к врачу.

Детская поликлиника

График работы «красной зоны» в выходные дни:

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суббота — с 9.00 до 15.00;

воскресенье — с 9.00 до 14.00.

Телефон колл-центра: (801795) 5 67 63.

Поликлиники по обслуживанию взрослого населения

Приём пациентов с повышенной температурой в «красной зоне»:

с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).

Вначале обращаться в кабинет № 310 (регистратура).

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