Сейчас болеет много детей, поэтому «Кур’ер» собрал полезную информацию для случаев, когда по выходным не стоит ждать рабочих дней, чтобы попасть на приём к врачу.
Детская поликлиника
График работы «красной зоны» в выходные дни:
- суббота — с 9.00 до 15.00;
- воскресенье — с 9.00 до 14.00.
Телефон колл-центра: (801795) 5 67 63.
Поликлиники по обслуживанию взрослого населения
Приём пациентов с повышенной температурой в «красной зоне»:
- с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).
Вначале обращаться в кабинет № 310 (регистратура).
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