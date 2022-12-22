Чем старше мы становимся, тем больше забот приносит Новый год. Суета, подарки, детские утренники, годовые отчёты, праздничные закупки и бесконечные траты… Мысль «что подарить на Новый год» крутится в голове без остановки, а радость от предстоящего праздника тает на глазах. Хотите узнать, как спасти праздничное настроение и найти достойные подарки для мамы, сестры, подруги, коллеги, любимого мужа — даже с бюджетом от 20 рублей?

За новогодними и рождественскими сюрпризами, которые оставляют в сердце приятные воспоминания и вызывают искреннюю радость, предлагаем заглянуть в СЛАВИЯ. Эта ювелирная сеть представлена в 30 городах Беларуси, один ювелирный магазин СЛАВИЯ находится в Слуцке на улице Ленина.

В декабре на золотые и серебряные украшения здесь действуют новогодние скидки до 60% — и выбрать изящный подарок можно от 20 рублей*! Листайте вниз и смотрите идеи подарков для всех близких на разный бюджет!

Приятный знак внимания: украшения от 20 до 40 рублей

Многие отмечают Новый год большими компаниями и ходят друг к другу в гости в праздничные дни. Если вы планируете навестить и поздравить всех своих друзей и близких, заготовьте небольшие рождественские подарочки из магазина СЛАВИЯ, которые уместно дарить даже в конвертике с открыткой, без пышной упаковки (новогоднюю открытку можно получить бесплатно вместе с покупкой в СЛАВИЯ).

Небольшая подвеска или пара серёг из серебра обойдётся в сумму до 40 рублей*. Не забывайте регистрировать карту клиента СЛАВИЯ перед покупкой: это бесплатно, но позволяет сэкономить до 10% стоимости украшения.

Для коллеги:

Лаконичная серебряная подвеска с фианитом

Пара базовых серебряных серёг (пусеты, продевки или конго)

Для подруги:

Серебряная подвеска с буквой имени или знаком зодиака

Браслет с красной нитью

Классическое серебряное кольцо с фианитом

Для крестницы или племянницы:

Серебряный нательный крестик или иконка

Модный кафф на ухо или фаланговое кольцо

Детские серьги из серебра

Душевный комплимент: украшения от 40 до 80 рублей

Новогодние праздники в кругу семьи обычно получаются самыми тёплыми и душевными — именно их мы вспоминаем с благодарностью и светлой радостью спустя многие годы. Сохранить драгоценные эмоции этих сказочных моментов могут ювелирные украшения, выбранные вами для родных и близких. Элегантное серебряное кольцо, классическую цепь или модные серьги можно подобрать с бюджетом до 70-80 рублей*.

Кстати, для каждого подарка стоимостью от 50 рублей в СЛАВИЯ предлагают изящный футляр всего за 1 рубль — неплохой способ сэкономить на подарочных коробках, не так ли?

Для мамы или бабушки:

Элегантное серебряное кольцо с полудрагоценным камнем или эффектным дизайном

Пара классических серебряных серёг на английском замке

Универсальная цепь под кулон или крест

Для дочери, сестры или подруги:

Колье на леске с серебряной подвеской

Серебряный шарм на браслет

Пара модных серебряных серёг с необычным дизайном

Для отца или брата:

Серебряный браслет или цепь

Серебряная иконка с небесным заступником

Нежное признание в любви: украшения от 80 до 130 рублей

Бывает и так, что новогодние праздники мы встречаем в очень тесном кругу, желая разделить магию новогодней ночи с единственным человеком — с тем, благодаря кому ваше сердце бьётся чаще! И конечно, подарку для такого значимого человека стоит уделить особенное внимание. Чтобы выбрать достойный сюрприз для второй половины в СЛАВИЯ, достаточно 100-130 рублей*: на эту сумму можно выбрать даже кольцо с бриллиантом в серебряной оправе!

Для любимой:

Серебряное кольцо с бриллиантом или натуральным полудрагоценным камнем

Романтичное серебряное колье с сердцем

Серебряный браслет с символом любви и верности (соединенными сердцами, ключиком)

Для любимого:

Браслет из серебра

Серебряное кольцо или печатка

Мужской серебряный крест

Знак особого отношения: украшения от 130 до 350 рублей

Чувствуете, что именно сейчас пришло время для чего-то важного? Признаться в любви, предложить жить вместе, позвать замуж или просто поблагодарить близкого человека за тепло и заботу — не откладывайте такие ценные моменты на потом! Ведь именно в новогоднюю ночь все эмоции звучат ярче.

В декабре в СЛАВИЯ золотое кольцо для помолвки можно выбрать по цене от 240-280 рублей*, а пару золотых серёг для любимой мамы или бабушки — от 260-290 рублей*. Для покупки аккуратной золотой подвески хватит и 130-200 рублей*, а вот на золотое украшение с бриллиантом понадобится отложить не меньше 200-270 рублей* (кулон-буква, инкрустированный бриллиантом).

*Цены указаны в статье с учётом новогодних скидок в СЛАВИЯ до 60% и актуальны на момент публикации. Дополнительно действуют скидки по карте клиента СЛАВИЯ.

Если бюджет ограничен, приобрести украшение можно в кредит или рассрочку, к оплате принимают и популярные карты рассрочек («Халва», «Карта покупок», «Черепаха», «Смарт карта», «Карта FUN»). Выбрать новое украшение можно и в обмен на ваше старое золото.

Приобретая подарки близким в СЛАВИЯ, вы можете получить драгоценный подарок-сюрприз и для себя всего за 1 рубль:

при сумме чека от 300 рублей — браслет с красной нитью и серебряной вставкой

при сумме чека от 600 рублей — серебряное колье-невидимку

при сумме чека от 900 рублей — любой серебряный шарм из коллекции My Story

Как видите, справиться с выбором подарков для всей семьи можно даже в одном магазине – конечно, если это СЛАВИЯ! Маленькие ювелирные сюрпризы помогут создать атмосферу волшебства и настоящих чудес для ваших близких. Вам останется только добавить к своему подарку немного искренних слов любви и благодарности – зимой они согревают лучше всего и создают душевный уют, за который мы так любим Новый год!

Каталог СЛАВИЯ.

Магазин СЛАВИЯ в Слуцке:

ул. Ленина, д. 187/20

+375 (44) 511-10-66

Пн-Пт: с 10.00 до 19.00

Сб-Вс: с 10.00 до 17.00

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