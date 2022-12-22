Где можно найти платье на новогодние праздники

Мы отправились в магазины VALENSIA и «Женский каприз» и подобрали по три образа, в которых можно пойти на корпоратив или встретить новогоднюю ночь.

Магазин женской и молодежной одежды VALENSIA:

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Верхняя одежда, платья, костюмы, джемпера и кардиганы

Доставка по всей РБ

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)

Режим работы: пн-вс 10.00-20.00

Инстаграм: @valensia_shop_slutsk

Доступна карта рассрочки «Халва»

ИП Кракасевич В.И. УНП 600442544

Магазин одежды для всей семьи «Женский каприз»

Верхняя одежда, платья, костюмы, джинсы, юбки, брюки, джемпера и др.

Доставка почтой по РБ

Адрес: г. Слуцк, ул.Ленина, 290А (внутри здания магазина «Маяк»)

Режим работы: c 10.00 до 19.00, без обеда и выходных

Инстаграм: zenkapriz_2014

ООО «АНДИ-ЮБИГ» УНП 291578053