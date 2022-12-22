Где можно найти платье на новогодние праздники

Мы отправились в магазины VALENSIA и «Женский каприз» и подобрали по три образа, в которых можно пойти на корпоратив или встретить новогоднюю ночь.
Магазин женской и молодежной одежды VALENSIA:
- Верхняя одежда, платья, костюмы, джемпера и кардиганы
- Доставка по всей РБ
- Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 15/1 (ТЦ «Европарк», 1 этаж)
- Режим работы: пн-вс 10.00-20.00
- Инстаграм: @valensia_shop_slutsk
- Доступна карта рассрочки «Халва»
ИП Кракасевич В.И. УНП 600442544
Магазин одежды для всей семьи «Женский каприз»
- Верхняя одежда, платья, костюмы, джинсы, юбки, брюки, джемпера и др.
- Доставка почтой по РБ
- Адрес: г. Слуцк, ул.Ленина, 290А (внутри здания магазина «Маяк»)
- Режим работы: c 10.00 до 19.00, без обеда и выходных
- Инстаграм: zenkapriz_2014
ООО «АНДИ-ЮБИГ» УНП 291578053