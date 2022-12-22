Газета «Кур’ер» подводит итоги акции «Письмо Деду Морозу». Было сложно отобрать победителей, потому что все письма были интересные, добрые. Поэтому мы всех ждем на бесплатный детский праздник, ну, и конечно, победителей. Вот их имена.

Победители

Давид и Доминик Малашевичи. Они прислали сладкие угощения для Дедушки и Снегурочки, поделки из пластилина, фотографии и большое интересное письмо. В подарок от Дедушки они хотят парковку для машин и тюбинг. Роман Масальский. Роман прислал в редакцию видеосообщение, где рассказал о своих добрых делах, а также прислал портрет Дедушки. В подарок он хочет получить энциклопедию про животных. Лев Кожушко. Записал видео для сказочных героев и помог маме сделать для них синнабоны. В подарок попросил игрушку. Сёстры Никульшины. Девочки рассказали о своих добрых делах. И попросили подарки – кольцевую лампу и игрушку. Илья Чижик. Он прислал Дедушке сообщение, в котором рассказал, что сочинил молитву, чтобы не было войны, и теперь читает ее каждую ночь перед сном. В подарок сделал красивый венок из лесных шишек. Настя и Саша Карпович. Девочки записали видео для Дедушки, где показали свои красивые наряды, спели песенки, потанцевали. В подарок они хотят игрушки Little Pony. София Стрекач. Девочка прислала поделку и попросила в подарок лыжи.

8.Тимур Войтюховский. Мальчик вместе с мамой сняли поздравительное видео. Малыш рассказал, в какой городе и в какой стране он живет, кто президент Беларуси, России и Украины, а также показал, как он умеет включать стиральную машинку, и прочитал стишок.

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Слава Давидович. Ребёнок записал видео, в котором рассказал о добрых делах и показал их, а также угостил Дедушку вкусным пирогом, который приготовил вместе с мамой. Тимофей Логвинец. По инициативе партнёров, мы решили поддержать и поздравить с Новым годом 6-летнего Тимофея Логвинца. Дом его семьи в начале декабря пострадал от пожара.

Организаторы приглашают всех участников на детскую вечеринку в воскресенье, 25 декабря, в 18.00 в клуб Parking, который находится в парке. Будет награждение, сладкий стол, развлекательная программы и угощения для взрослых.

Если ваш ребенок не вошел в число победителей- вы можете самостоятельно подготовить для него подарок, чтобы Дедушка ему вручил.

Если есть вопросы — звоните 8 033 318 99 30 (Виктория).