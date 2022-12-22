Газета «Кур’ер» подводит итоги акции «Письмо Деду Морозу». Было сложно отобрать победителей, потому что все письма были интересные, добрые. Поэтому мы всех ждем на бесплатный детский праздник, ну, и конечно, победителей. Вот их имена.
Победители
- Давид и Доминик Малашевичи. Они прислали сладкие угощения для Дедушки и Снегурочки, поделки из пластилина, фотографии и большое интересное письмо. В подарок от Дедушки они хотят парковку для машин и тюбинг.
- Роман Масальский. Роман прислал в редакцию видеосообщение, где рассказал о своих добрых делах, а также прислал портрет Дедушки. В подарок он хочет получить энциклопедию про животных.
- Лев Кожушко. Записал видео для сказочных героев и помог маме сделать для них синнабоны. В подарок попросил игрушку.
- Сёстры Никульшины. Девочки рассказали о своих добрых делах. И попросили подарки – кольцевую лампу и игрушку.
- Илья Чижик. Он прислал Дедушке сообщение, в котором рассказал, что сочинил молитву, чтобы не было войны, и теперь читает ее каждую ночь перед сном. В подарок сделал красивый венок из лесных шишек.
- Настя и Саша Карпович. Девочки записали видео для Дедушки, где показали свои красивые наряды, спели песенки, потанцевали. В подарок они хотят игрушки Little Pony.
- София Стрекач. Девочка прислала поделку и попросила в подарок лыжи.
8.Тимур Войтюховский. Мальчик вместе с мамой сняли поздравительное видео. Малыш рассказал, в какой городе и в какой стране он живет, кто президент Беларуси, России и Украины, а также показал, как он умеет включать стиральную машинку, и прочитал стишок.
- Слава Давидович. Ребёнок записал видео, в котором рассказал о добрых делах и показал их, а также угостил Дедушку вкусным пирогом, который приготовил вместе с мамой.
- Тимофей Логвинец. По инициативе партнёров, мы решили поддержать и поздравить с Новым годом 6-летнего Тимофея Логвинца. Дом его семьи в начале декабря пострадал от пожара.
Организаторы приглашают всех участников на детскую вечеринку в воскресенье, 25 декабря, в 18.00 в клуб Parking, который находится в парке. Будет награждение, сладкий стол, развлекательная программы и угощения для взрослых.
Если ваш ребенок не вошел в число победителей- вы можете самостоятельно подготовить для него подарок, чтобы Дедушка ему вручил.
Если есть вопросы — звоните 8 033 318 99 30 (Виктория).
Кто помогает делать праздник
1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking
2. Алёна Аль-Тани
3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»
4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM
5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall
7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»
8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»
9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»
10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina
11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»
12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS
13. Многодетная семья Ольги Стрекач
14. Инна Шилович, магазин «Спорттовары» на слуцком рынке