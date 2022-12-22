В среду, 21 декабря, слушателям цикла лекций, которые проводят краеведы при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер», был представлен рассказ из серии «Слуцк летописный». Интересную беседу вёл историк Сергей Богдашич о деятельности нашего города и владении Случчиной с конца 12 и до конца 13 веков.

О династии слуцких князей Изяславичей, правившей здесь двести лет (с конца XII до конца XIV века), исторические сведения крайне скудны. Известно, что становление их власти в Слуцке было связано с делением Туровского княжества. (Справочно: Туровское — это древнерусское княжество X—XIV в., расположенное в Полесье по среднему и нижнему течению Припяти. Его главным городом был Туров. А другими важными городами Туровского княжества были Пинск, Слуцк, Мозырь и Клецк). Позднее, после его распада, возникло Слуцкое княжество, которым правила династия Изяславичей. О времени правления этой династии в Слуцке сведения весьма скудные, а исторические знания крайне «туманные». В 13 веке «имена владельцев Случчины» в источниках не встречаются.

Известно, что в середине 1320-х годов Случчина вошла в состав Великого Княжества Литовского. Слуцк тогда являлся развитым ремесленным и торговым центром и для правителей ВКЛ был «лакомым куском». Тем не менее тогда слуцкие князья были в расположении у великокняжеской власти. Есть исторические сведения о князе Юрии, который в 1386 году отправлялся в Краков, где должен был быть заключён его брак с королевой польской Ядвигой. Ещё упоминается слуцкий князь Григорий, скорее всего, последний из династии Изяславичей.

Далее в 1398 году наступает эпоха Олельковичей, о чём слушатели узнают на очередной лекции.

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Во время лекции с дополнениями и пояснениями подключался историк Андрей Попов. Слушатели были искренне рады содержательности и глубине рассказов наших краеведов о любимой Случчине.