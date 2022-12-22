С 1 января 2023 года в Беларуси изменится порядок диспансеризации взрослых и детей. В декабре в Слуцкой ЦРБ заработал кабинет диспансеризации №108.

В новом кабинете медики проводят осмотр, чтобы уточнить состояние здоровья пациента (выявить факторы риска), и дают рекомендации.

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Чтобы пройти диспансеризацию, человек может обратиться:

в кабинет №108 в будние дни с 8.00 до 20.00;

к своему врачу общей практики с 8.00 до 20.00 (время приёма можно уточнить в регистратуре по телефону (801795) 7 17 17 в субботние дни с 9.00 до 15.00).

Во время диспансеризации медработники:

анализируют медицинские документы пациента;

проводят анкетирование пациентов с оформлением анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний;

оценивают факторы риска развития неинфекционных заболеваний;

проводят медицинский осмотр пациента и принимают решение о проведении дополнительной диагностики;

оформляют карты учёта проведения диспансеризации взрослого или карты учёта проведения диспансеризации ребёнка;

консультируются пациенты по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за своё здоровье;

осуществляются иные функции, связанные с проведением диспансеризации.

Какие есть группы наблюдения, для которых проводится диспансеризация:

взрослого населения — с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше;

детского населения — до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Диспансеризации проводится для:

проведения медицинской профилактики;

пропаганды здорового образа жизни;

воспитания ответственности граждан за своё здоровье.

Справка

Диспансер — это специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Пациенты, страдающие хроническим или затяжным заболеванием с тяжёлыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, могут пройти там диагностику, получить лечение (хирургическое, комбинированное, комплексное), а также пройти реабилитацию.

Диспансерное наблюдение — это периодический медицинский осмотр, наблюдение за состоянием здоровья пациента в динамике в зависимости от его группы диспансерного наблюдения.

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