С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.
Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 21 декабря 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 24 ноября.
Список некоторых товаров и их стоимость
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (24.11.2022)
|Стоимость, рублей (21.12.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|не было в наличии
|10,49
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,49
|6,49
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,42 (с социальной скидкой — 1,28)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|4,99 (на акции)
|4,99 (на акции)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г)
|3,03
|3,03
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,25 (с социальной скидкой — 2,92)
|не было в наличии
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|17,41
|19,56
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|батон «Для вашей семьи» (0,5 кг)
|не было в наличии
|1,31
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,57
|2,57
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,35 (с социальной скидкой — 1,21)
|1,33 (с социальной скидкой — 1,2)
* — подорожало, * — подешевело
За месяц сыр подорожал на 2,15 рубля, молоко — на 17 копеек. Спагетти подешевели на 2 копейки.
Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.