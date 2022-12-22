С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном. Раньше эти продукты выделялись как социально значимые, но теперь МАРТ не использует это обозначение.

Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 21 декабря 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 24 ноября.

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Список некоторых товаров и их стоимость

Наименование товара Стоимость, рублей (24.11.2022) Стоимость, рублей (21.12.2022) свинина на кости (1 кг) не было в наличии 10,49 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,49 6,49 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,42 (с социальной скидкой — 1,28) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43 ) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 4,99 (на акции) 4,99 (на акции) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г) 3,03 3,03 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92) не было в наличии сыр «Российский молодой» (1 кг) 17,41 19,56 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) батон «Для вашей семьи» (0,5 кг) не было в наличии 1,31

сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,35 (с социальной скидкой — 1,21) 1,33 (с социальной скидкой — 1,2)

* — подорожало, * — подешевело

За месяц сыр подорожал на 2,15 рубля, молоко — на 17 копеек. Спагетти подешевели на 2 копейки.

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