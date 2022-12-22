Число заболевших в Германии — максимум за три года

В то время как меры по борьбе с пандемией ослабевают, число заболевших в Германии достигло трёхлетнего максимума.

В своём последнем еженедельном отчёте Институт Роберта Коха (RKI) подсчитал, что около 9,5 миллиона человек в Германии недавно заболели, что значительно выше, чем в предыдущие годы, даже в разгар сильных вспышек гриппа.

Это заметно и в повседневной рабочей жизни: в ноябре больше людей находилось на больничном из-за респираторных инфекций, чем когда-либо за последние три года, согласно внутренней оценке немецкой компании медицинского страхования DAK.

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По сравнению с ноябрём 2021 года, стало на треть больше общих респираторных инфекций («обычных» простуд с насморком, кашлем, болью в горле) и в два раза больше случаев гриппа (грипп) и коронавируса, сообщает RKI.

Недавно РКИ оценил количество обращений к врачам по поводу респираторных заболеваний в два миллиона — число, которое ранее наблюдалось «только в пиковые недели сильных волн гриппа», пишет издание.

Обращаются к врачу с лёгкими симптомами

Однако, помимо повышенной заболеваемости, большая цифра может быть связана с тем, что многие люди обращаются к врачу, даже если у них только лёгкие симптомы.

В настоящее время чаще всего к врачу обращаются жители восточной земли Мекленбург-Передняя Померания (4000 на 100 000 жителей), за ней следуют Берлин и соседний Бранденбург (2800), Бавария (2600).

Напротив, меньше всего визитов к врачу было зарегистрировано в Саксонии-Анхальт (1900), за которой следуют северные земли Шлезвиг-Гольштейн-Гамбург (2100).

Большое количество сотрудников в Германии, находящихся на больничном, также привело к тому, что несколько детских садов закрылись или сократили время работы, оформление документов в административных органах занимает больше времени, а также к перебоям в движении поездов или даже их отмене из-за нехватки персонала.

Сотрудники и службы скорой помощи также сталкиваются с большими перебоями в работе, поскольку более чем каждый десятый сотрудник находится на больничном, сообщила газета Die Zeit.

Некоторые эксперты в области здравоохранения в Германии объясняют большое количество заболевших людей «эффектом навёрстывания упущенного». Это означает, что те, кто некоторое время не болел настоящим гриппом – отчасти из-за защитных мер и социальной дистанцированности во время пандемии Covid-19 — теперь могут заболеть снова.

Койки в отделениях реанимации в дефиците

Немецкая междисциплинарная ассоциация реанимации и интенсивной терапии сообщила 12 декабря, что в Германии имеется всего 2046 свободных коек интенсивной терапии.

В среднем это означает, что на одно отделение приходится 1,7 койки интенсивной терапии.

Для сравнения, 12 декабря 2021 года было чуть менее 2500 свободных коек, а годом ранее — чуть менее 4000. Эти цифры не учитывают большое количество маленьких детей в Германии, которые проходят лечение от тяжёлых случаев вируса RSV. В некоторых землях Германии также заполняются интенсивные станции детских отделений.

В предпандемические годы респираторный вирус обычно проявляется как лёгкая инфекция, но в настоящее время наблюдается критическое число случаев заболевания у маленьких детей, которые не подвергались его воздействию во время пандемии, говорят эксперты здравоохранения.