Хочу выразить огромную благодарность молодому человеку, который нашёл анализы моей мамы возле Дом быта и принёс ей домой.

Мама сейчас в тяжёлом состоянии. Есть у нас люди с прекрасной и чистой душой. Дай Бог ему здоровья! Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, публикацию. Пусть люди знают, что в нашем городе есть такая молодёжь.

Чтобы вы могли и дальше получать интересную информацию о жизни региона, поддержите нас подпиской!

Реклама

До 29 декабря включительно подписаться на газету «Інфа-Кур’ер» сразу на полгода можно в редакционном отделе (ул.Ленина, 128, в будние дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Также оформить подписку можно в отделениях почты.