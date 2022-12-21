Житель Солигорска Сергей Мацукевич собирает сведения о своих родственниках, которые воевали, партизанили или были в плену. Тех, кто освобождал страну от немецко-фашистских захватчиков и пережил годы Великой Отечественной войны.

Начал интересоваться в 30 лет

«С тридцати лет я начал интересоваться своими корнями, — говорит Сергей. — По обе линии родства все предки воевали. Кто-то был в партизанах, кто-то — в командирах, кто-то — в рядовых. Со стороны отца все родственники погибли на войне».

Сергей рассказал, что ему удалось узнать о тяготах военных лет, которые пришлось прочувствовать на себе его родным и близким. Он показал семейные архивные реликвии.

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«В семье хранится орденская книжка дедушки, награждённого орденом Отечественной войны 2-й степени. Его он получил за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Есть и военный билет Семёна Андреевича. Там указана его специальность – рядовой солдат, стрелок, автоматчик.

Сохранилось ещё фото дяди моего дедушки Павла Григорьевича Котовича, который также достойно прошёл через военные лихолетья. А бабушка попала к немцам в плен на принудительные работы», — рассказал Сергей.

О чём рассказывает книга

Сергей бережно хранит книгу Екатерины Корж «Вся жизнь — Отчизне» (1984 г.). В ней написано о героических подвигах его дедушки Семёна Андреевича Данилевича (1913 г.р). Автор книги — племянница его дедушки.

Как воевал дед

В книге Екатерины Корж описано, как проводились спецоперации по уничтожению врага. Семён Данилевич, уроженец деревни Челонец, неоднократно проявлял высочайшее мужество и стойкость в разведывательных операциях. Он налаживал связи с населением, агитировал сельчан активнее бороться с врагом, совершать диверсионные операции на железных дорогах. Отрывок из книги: «…Через несколько часов вернулась группа Семёна Данилевича. У Семёна всё прошло благополучно. Разведчики даже установили, кто именно орудует в банде, узнали и её вооружение. Оказалось, что в основном фашистские наймиты живут в Старобине и оттуда выезжают на свои «операции»…

Сергей говорит о том, что дед Семён тяжело переживал потери товарищей, но была цель — победить врага.

Искать связующее звено

Сергей работает в Солигорском краеведческом музее, недавно он стал дедушкой, его внуку Ивану исполнилось два года. «Рассказываю ли я об этом своим детям? Скорее нет… Думаю, что это им не интересно, но, может, я ошибаюсь… — говорит Сергей. — Что бы я посоветовал молодым? Всё же интересоваться своей историей, читать военные книги. Стоит покопаться в архивах, чтобы найти хоть маленькое связующее звено со своими корнями. И помнить, что без прошлого нет будущего, быть патриотами своей родины и ратовать за её процветание и благополучие».

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