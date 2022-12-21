МЧС сообщает о трёх инцидентах в Слуцке и районе.

Взрыв котла

Вчера вечером, 20 декабря, примерно в 19.20 в деревне Весея в одноэтажной блочной бане взорвался самодельный водонагревательный котёл на твёрдом топливе. Пожара после взрыва не было. Однако мужчина 1984 года рождения получил ожоги, его госпитализировали. Повреждена сама баня. Причина взрыва устанавливается.

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Пожар с погибшим человеком

Сегодня ночью, 21 декабря, в деревне Исерно загорелся дом (сообщение о пожаре поступило в Слуцкий РОЧС в 03.43). Спасатели пожар потушили. Сгорели кровля, повреждены стены, имущество, обгорел фронтон близстоящей хозпостройки. На пожаре обнаружен погибший хозяин – пенсионер 1942 г.р. Сотрудниками Слуцкого РОЧС пожар был локализован и ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Загорелся микроавтобус

Рано утром 21 декабря на улице Красноармейской в Слуцке загорелся микроавтобус Iveco Daily, 2007 г.в. (сообщение о пожаре поступило в МЧС в 06.17). Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Сотрудники МЧС потушили машину. Причина загорания устанавливается. Пострадавших нет.