Уже 18 лет на улице Молодёжной в доме №5 (общежитие) работает парикмахерская, которая со временем превратилась в полноценную студию красоты.

За эти годы она прошла через множество преобразований и, наконец, обрела свой окончательный облик. Так же, как человек, достигший совершеннолетия в 18 лет.

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Начало

История студии нача­лась ещё в 1990-е годы, когда Слуцкий мясокомбинат открыл в одном из общежитий маленькую парикмахерскую. В конце 1990-х туда пришла работать молодой парикмахер Ирина. Тогда она числилась наёмным работником мясокомбината.

В начале 2000-х Ири­на ушла из парикмахерской и на три года переехала в Минск, где посещала семинары, мастер-классы и совершенствовала свои профессиональные навыки.

Вернувшись в Слуцк, она узнала, что мясокомбинат закрыл парикмахерскую, а помещение в общежитии пустует. Случчанка решила использовать эту возможность — она взяла комнатку в аренду и в 2004 году открыла там свою парикмахерскую.

Становление

С тех пор Ирина является бессменным мастером для многих жителей микрорайона «Сахарный» и Слуцка в целом. Более того, у неё есть постоянные клиенты из соседних городов, которые, приезжая в Слуцк по делам, всегда заходят подстричься.

Со временем парикмахерскую расширили: построили ещё один кабинет. Менялся интерьер, появилось название «Зефир», добавлялись всё новые услуги. И вот к 2020 году в общежитии на Молодёжной образовалась полноценная студия красоты. Все мечты Ирины сбылись. С её слов, благодаря семье, которая всегда её поддерживает. Ещё она очень благодарна всем мастерам, которые в эти годы были рядом с ней.

Сейчас в студии «Зефир» делают мужские и женские стрижки, окраски, кератин и ботокс для волос, маникюр и педикюр, коррекцию и окрашивание бровей, макияж. То есть здесь можно получить практически полный спектр услуг.

В планах — взять на работу ещё одного мастера — колориста. Сейчас эта вакансия открыта.

Секреты долголетия и успеха

По словам мастеров студии «Зефир», их главный принцип — это доступность и постоянство. Специалисты придер­живаются строгого графика работы. Они всегда на месте, независимо от того, записан кто-то к ним или записи нет. Любой человек с улицы может прийти в «Зефир» и быть уверенным, что его обслужат.

Ещё один принцип — неконфликтность и клиентоориен­тиро­ванность. Благодаря этому посетители уходят из «Зефира» довольными и возвращаются снова.

ИП Комлева И.В. УНП 690305429