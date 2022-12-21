Жительница Слуцка поблагодарила Гогу Владимира Леонидовича, председателя Слуцкого райисполкома, от лица родителей учащихся СШ №10, проживающих в микрорайоне «Чехова». Почитайте, что она пишет.

«Хотим выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь председателю Слуцкого райисполкома Гоге Владимиру Леонидовичу.

Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что позаботились об изменениях в расписании автобуса, чтобы дети не опаздывали в школу, что в сложный для нас момент не отвернулись и не оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас истинно золотое сердце и чистая душа. Счастья вам и всех благ».

Родители учащихся СШ №10, проживающих в микрорайоне «Чехова».