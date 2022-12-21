Накануне новогодних и рождественских праздников хотелось бы напомнить о правилах поведения в местах массовых гуляний.

Граждане обязаны:

Соблюдать и поддерживать общественный порядок;

не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия;

вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

парковать автотранспорт в специально отведённых местах;

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел, администрации объекта или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Запрещается:

Допускать со своей стороны выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

проносить запрещённые к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре;

проносить крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

выбрасывать предметы на сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съёмок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

повреждать оборудование, элементы оформления сооружений.

Пиротехника

Отдельно бы хотелось остановиться на использовании пиротехнических изделий. Они должны приобретаться в специализированных торговых точках, что будет гарантировать их безопасность. Необходимо строго руководствоваться требованиями инструкции, прилагаемой к пиротехнике. Использовать петарды и фейерверки можно только в безопасных местах, то есть пустынных местах, где отсутствует возможность нанести вред какому-либо имуществу или травмировать кого-либо.

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Использование пиротехники в общественных местах, особенно при массовом скоплении людей, квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста. При наступлении последствий в результате использования петард или фейерверков в таких действиях может усматриваться состав уголовно наказуемого хулиганства.

Пусть наступающий 2023 год принесёт радость, благополучие и счастье!