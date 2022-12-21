Списки желаний и письма к Младенцу Христу, Святому Николаю и Деду Морозу являются не только ярким событием для детей, но и вызывают настоящий ажиотаж на почте.

Этот год не стал исключением. На рождественской почте в Санкт-Николасе в Саарланде в этом году уже ответили на 27 000 писем от детей со всего мира.

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Ажиотаж на почте Деда Мороза

Как сообщил Петер Гереке, председатель комитета по празднованию Дня Святого Николая, среди них много писем от украинских детей. В этом году они впервые будут писать на украинском языке. 42 добровольца почтового отделения Святого Николая будут продолжать отвечать на письма до 24 декабря.

О чём просят в письмах?

Пожелания детей, которые пишут Святому Николаю, многочисленны и разнообразны. Большинство детей в своих письмах к Святому Николаю желали мира и снежного Рождества, за ними следовали пожелания «крепкого здоровья для семьи, друзей и всех остальных», – говорит Сабина Герекке, представляющая кампанию детских писем.

В списках желаний были мелки, гоночные машины, Playstation и Lego, а также шоколад и мандарины. Кроме того, на почту Деда Мороза приходили письма от иностранных студентов, желающих успешно сдать предстоящие экзамены.

В этом году «Пандемия уже не играет большой роли», – сказал Гереке. Волонтёры в почтовом отделении Святого Николая ожидают, что с сегодняшнего дня и до Рождества количество писем увеличится на тысячи.

Старейшее отделение

По данным Deutsche Post, почтовое отделение Святого Николая в Санкт-Николае в Саарланде является старейшим почтовым отделением Святого Николая в Германии. Рождественское почтовое отделение принадлежало району Санкт-Николаус в коммуне Гроссельн в региональном объединении Саарланд в Саарбрюккене ещё с 1896 года.

Семьдесят лет спустя, в 1966 году, появились первые письма от Святого Николая, отправленные фармацевтической компанией из Вайль-ам-Рейна. Уже в 1967 году использовался местный рекламный штемпель с надписью «Святой Николай – приносит радость и раздаёт подарки». В 2005 году было создано Рождественское почтовое отделение Святого Николая. Он является единственным в Саарланде. В нём работают исключительно добровольцы.

Deutsche Post оказывает поддержку в виде индивидуальных ответных писем и специально разработанного почтового штемпеля. В 2007 году Рождественскому почтовому отделению Санкт-Николауса, которое ранее принадлежало городу Гроссельн, был присвоен собственный почтовый индекс: 66351 Санкт-Николаус. Николаус. Почтовое отделение в Санкт-Николасе является одним из семи почтовых отделений Санкт-Николаса в Германии.

В Германии существует семь рождественских почтовых отделений

Каждый год Deutsche Post получает сотни тысяч писем для Деда Мороза, Святого Николая или Христа-младенца. Между тем существует даже семь официальных отделений для ответов на письма и списки желаний в рождественское время. Сотрудники и многочисленные добровольцы отвечают на почту с вниманием и заботой о детях.

Наряду с Николаусдорфом, Химмельштадтом и Энгельскирхеном, Санкт-Николаус в Саарланде является одним из семи почтовых отделений Германии. Вы даже можете посетить то или иное рождественское почтовое отделение.

30 000 писем каждый год

По данным Deutsche Post, около 30 000 писем из 80 разных стран ежегодно получают ответы от волонтёров Святого Николая, франкируются специальным почтовым штемпелем и отправляются по почте. Почтовое отделение Святого Николая в Саарланде поддерживается компанией Deutsche Post. Он оплачивает типографские расходы на канцелярские принадлежности для детей и предоставляет актуальные рождественские марки.

Письма, которые приходят на почту, имеют самый разный характер: списки пожеланий с картинками и без, поздравления Деду Морозу или Святому Николаю. Ответы на них можно получить в период с 5 по 24 декабря. На Рождество 2021 года также был ажиотаж на почте Святого Николая, в тот год было получено 30 711 писем от детей в общей сложности из 43 стран.

Как написать письмо Деду Морозу

Чтобы написать личное письмо Святому Николаю, многого не нужно. В своих письмах дети могут рассказать Святому Николаю свои пожелания, приветствия, стихи и заботы или нарисовать ему красивую картинку. Важно написать на письмах обратный адрес, чтобы ответ пришёл обратно. Кроме того, письма должны поступить на почту Святого Николая не позднее чем за три дня до Рождества, чтобы ответ пришёл детям до Рождества.

Если повезёт, вы также сможете встретить самого Деда Мороза за работой в Почтовом отделении. Там можно написать личные рождественские письма, наклеить на них специальные марки Деда Мороза, поставить на них специально разработанный оригинальный специальный штемпель Деда Мороза и отправить по почте.