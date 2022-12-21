Старые ёлочные игрушки, которые помню с детства, я не видела более 40 лет. Мы их потеряли и никак не могли найти. А обнаружили случайно, когда пять лет назад стали разбирать вещи в сарае. Лежали в одной из коробок под слоем ваты и мишуры.

Вот так я получила новогодний подарок из прошлого века… Помню, как папа в тот день сказал мне: «Клад нашла?!» Ответила ему: «Да! Для меня это клад, сокровища, ведь они связаны со счастливыми мгновениями детства, которые не забываются».

Какие игрушки оказались в коробке

В преддверии новогоднего праздника открыла коробку.

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Больше всего обрадовалась часам из толстого стекла. Они тяжелее всех игрушек, поэтому вешал их на ёлку у самой макушки папа, а остальные игрушки – я и моя сестра Валентина.

Почему ёлочные игрушки — часть истории страны

Ёлочные игрушки — не только атрибуты любимого праздника, но и часть истории страны.

Часики, показывающие без 5 минут 12, появились в советское время после показа в 1956-м (я ещё и не родилась) фильма «Карнавальная ночь». Слова песни из этого кино знали все:

«На часах у нас двенадцать без пяти,

Новый год уже, наверное, в пути,

К нам он мчится полным ходом,

Скоро скажем: «С Новым годом!»,

На часах двенадцать без пяти…»

В 60-х началась эра космоса. Фигурки космонавтов напомнили о выдающемся событии 12 апреля 1961 года – полёте Юрия Гагарина в космос.

Царица полей – кукуруза, а также колоски, весёлое солнышко, разные виды фруктов, овощей были в то время популярны как символы изобилия.

В 70-х появились новые игрушки – шишки, колокольчики, домики, сосульки, разные виды шаров…

В коробке нашла Деда Мороза и Снегурочку — главных персонажей ёлки… Не помню, до какого возраста верила в то, что существует Дед Мороз, спорила со старшими, не хотелось расставаться со сказкой…

Интересно рассматривать фигурки детей, показывающие образы того времени, любимые занятия…

Весёлые шишки завораживали меня тогда своими улыбками, любила на них смотреть… И сейчас улыбаюсь!

Праздничное настроение создаём себе сами. На моей ёлке можно увидеть современные стеклянные шары ручной работы, фигурки ангелов, красавца Деда Мороза, а рядом с ними – старые игрушки, напоминающие о счастливом детстве. С наступающим Новым годом!

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