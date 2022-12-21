После морозов и снегопадов в Слуцк пришли дожди и оттепель. Кучи снега, которые остались лежать на улицах, начали таять. «Кур’ер» посмотрел, что происходит в центре города в среду, 21 декабря.

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп
Фотографии: Алесь Достанко

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

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Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп
Коммунальщики очищают от снега решётки ливневой канализации на «Косом» мосту, чтобы туда беспрепятственно стекали талые воды. «Водичка пошла», — сказал один из работников ЖКХ.

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп
Мужчина в резиновых сапогах спокойно проходит по луже

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

Слуцк, декабрь, зима, лужи, потоп

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