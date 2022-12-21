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Мужской взгляд на женский клуб «Лампа»

Встречались с эндокринологом и психологами, проводили арт-вечеринки, учились ораторскому искусству и позитивному мышлению, перенимали опыт продавцов Wildberries и Ozon, разговаривали с экспертом об изменениях в налогах-2023. А ещё опубликовали десятки статей на темы, которые волнуют женщин в Слуцке и в целом в Беларуси. Это краткое содержание того, что сделала «Лампа» в уходящем году.

Первые женщины-водители водят автобусы в Слуцке

С декабря в Слуцке впервые на городских автобусах стали работать две женщины-водители. Они закончили стажировку и уже водят самостоятельно. «Кур’ер» поговорил с ними, и оказалось, что случчанки — подруги детства и в профессию пришли вместе.

Новые жилые микрорайоны, спортплощадки, магазины…

Накануне Нового года «Кур’ер» традиционно подводит итоги года уходящего. Мы посмотрели, что нового появилось в Слуцке в 2022-м, что приобрели случчане, а что потеряли. Радует, что приобретений оказалось значительно больше.

Налог на профессиональный доход заработает с 1 января 2023 года

Коротко и понятно объясняем, что это за выплата и в каких видах деятельности можно будет работать с уплатой только этого налога.

Секреты успеха слуцкой студии красоты «Зефир»

Уже 18 лет на улице Молодёжной в доме №5 (общежитие) работает парикмахерская, которая со временем превратилась в полноценную студию красоты. За эти годы она прошла через множество преобразований и, наконец, обрела свой окончательный облик. Так же, как человек, достигший совершеннолетия в 18 лет.

Слуцк у вядомых творах Алены Васілевіч

Алена Сямёнаўна Васілевіч (1922 – 2021) — беларуская пісьменніца, заслужаны работнік культуры Беларускай ССР. Пачытайце, што яна пісала пра даваенны Слуцк, яго вуліцы і будынкі.

Что надеть на Новый год

Рассказываем, где можно найти платье на новогодние праздники. Мы отправились в мага­зи­ны VALENSIA и «Женский каприз» и подобрали по два образа, в которых можно пойти на корпоратив или встретить новогоднюю ночь.