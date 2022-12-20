С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходил чемпионат мира по футболу, победителем которого в третий раз в своей истории стала сборная Аргентины, которая была сильнее Франции в серии послематчевых пенальти — 4:2.
На протяжении всего турнира «Кур’ер» совместно с партнёром «Марафон» делал прогнозы на матчи мундиаля. В этом материале поделимся их статистикой. Оказалось, что ни одного неверного.
Начнём с обзорного материала, где мы, опираясь на ТОП-5 рейтинг FIFA, написали о том, какие сборные не выиграют чемпионат мира. Речь в тексте шла о сборных Бельгии, Англии и Франции. Ближе всего к успеху была Франция, однако она проиграла в финале.
Ниже в таблице приведены все наши прогнозы и их результат. Для наглядности жёлтым цветом выделены прогнозы, сыгравшие на возврат, красным — проигравшие и зелёным — выигрышные.
|Матч
|Прогноз «Кур’ера»
|Результат матча
|Бразилия – Сербия
|Победа Бразилии
|Победа Бразилии со счётом 2:0.
|Франция – Дания
|Сборная Дании забьёт в матче.
|Сборная Дании забила один мяч на 68 минуте (А. Кристенсен)
|Испания – Германия
|Победа Испании с форой 0.
|Счёт матча 1:1.
|Хорватия – Бельгия
|Победа Хорватии с форой 0.
|Счёт матча 0:0.
|Португалия – Швейцария
|Криштиану Роналду не забьёт
|Победа Португалии со счётом 6:1, голы забивали: Гонсалу Рамуш – 3, Пепе – 1, Рафаэл Геррейро – 1 и Рафаэль Леао – 1. В этом матче удалось забить и Криштиану Роналду, который вышел на замену, но гол не был засчитан из-за нахождения игрока в положении «вне игры».
|Англия – Франция
|Тотал первого тайма меньше 1
|Победа Франции в первом тайме со счётом 1:0.
|Аргентина – Хорватия
|Тотал ударов в створ ворот Аргентины более 4.5.
|Аргентина нанесла 7 ударов в створ ворот Хорватии.
|Франция – Марокко
|Победа Франции в основное время
|Франция победила со счётом 2:0.
|Бонус. Ставка экспресс
|Аргентина и Франция выйдут в финал
|Финал: Аргентина Франция
|Аргентина – Франция
|Аргентина – чемпион мира
|Аргентина – чемпион мира по результатам серии пенальти.