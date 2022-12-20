С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходил чемпионат мира по футболу, победителем которого в третий раз в своей истории стала сборная Аргентины, которая была сильнее Франции в серии послематчевых пенальти — 4:2.

На протяжении всего турнира «Кур’ер» совместно с партнёром «Марафон» делал прогнозы на матчи мундиаля. В этом материале поделимся их статистикой. Оказалось, что ни одного неверного.

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Начнём с обзорного материала, где мы, опираясь на ТОП-5 рейтинг FIFA, написали о том, какие сборные не выиграют чемпионат мира. Речь в тексте шла о сборных Бельгии, Англии и Франции. Ближе всего к успеху была Франция, однако она проиграла в финале.

Ниже в таблице приведены все наши прогнозы и их результат. Для наглядности жёлтым цветом выделены прогнозы, сыгравшие на возврат, красным — проигравшие и зелёным — выигрышные.