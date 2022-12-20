С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходил чемпионат мира по футболу, победителем которого в третий раз в своей истории стала сборная Аргентины, которая была сильнее Франции в серии послематчевых пенальти — 4:2.

На протяжении всего турнира «Кур’ер» совместно с партнёром «Марафон» делал прогнозы на матчи мундиаля. В этом материале поделимся их статистикой. Оказалось, что ни одного неверного.

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Начнём с обзорного материала, где мы, опираясь на ТОП-5 рейтинг FIFA, написали о том, какие сборные не выиграют чемпионат мира. Речь в тексте шла о сборных Бельгии, Англии и Франции. Ближе всего к успеху была Франция, однако она проиграла в финале.

Ниже в таблице приведены все наши прогнозы и их результат. Для наглядности жёлтым цветом выделены прогнозы, сыгравшие на возврат, красным — проигравшие и зелёным — выигрышные.

Матч Прогноз «Кур’ера» Результат матча
Бразилия – Сербия Победа Бразилии Победа Бразилии со счётом 2:0.
Франция – Дания Сборная Дании забьёт в матче. Сборная Дании забила один мяч на 68 минуте (А. Кристенсен)
Испания – Германия Победа Испании с форой 0. Счёт матча 1:1.
Хорватия – Бельгия Победа Хорватии с форой 0. Счёт матча 0:0.
Португалия – Швейцария Криштиану Роналду не забьёт Победа Португалии со счётом 6:1, голы забивали: Гонсалу Рамуш – 3, Пепе –   1, Рафаэл Геррейро – 1 и Рафаэль Леао – 1. В этом матче удалось забить и   Криштиану Роналду, который вышел на замену, но гол не был засчитан из-за нахождения игрока в положении «вне игры».
Англия – Франция Тотал первого тайма меньше 1 Победа Франции в первом тайме со счётом 1:0.
Аргентина – Хорватия Тотал ударов в створ ворот Аргентины более 4.5. Аргентина нанесла 7 ударов в створ ворот Хорватии.
Франция – Марокко Победа Франции в основное время Франция победила со счётом 2:0.
Бонус. Ставка экспресс Аргентина и Франция выйдут в финал Финал: Аргентина Франция
Аргентина – Франция Аргентина – чемпион мира Аргентина – чемпион мира по результатам серии пенальти.