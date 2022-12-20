Интересное явление в жизни шахтёрского города — ярмарка ремесленников. За историю Солигорска эта ярмарка третья. В ней приняли участие 130 мастеров из Солигорска, Слуцка и других районов.

Как рассказал один из её организаторов, в проведении мероприятия в этом году главную роль сыграла Екатерина Бунас, хозяйка магазина «Твоё настроение». Она же главный продавец изделий мастеров.

Ярмарка — прекрасная возможность для ремесленников показать свои работы большому кругу жителей города, которые любят эстетику и красоту ручных предметов.

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Некоторые из ремесленников работают на предприятиях, а свои изделия создают в свободное время. Для большинства из тех, с кем я говорил, ремесленничество является главным занятием. Все они платят налоги.

Екатерина Михновец

«По профессии я микробиолог, работаю на «Белкалии» лаборантом. Мои изделия — это украшения и аксессуары. Материалы, которые использую, — полимерная глина и эпоксидная смола. Для меня это первая выставка. Подобные ярмарки мастерам и жителям очень нужны. В Солигорске очень много творческих людей».

Юлия Мустонен

«Все мои изделия — в единственном экземпляре, повторить невозможно. Занимаюсь 2,5 года. Училась в БГУ. Моими заказчиками являются люди, не скупые на деньги». Юлия показала менажницу и винный столик.

Ирина Вилкойть

«Мои изделия выполнены из джута, сшивается на машинке. Материал покупаю. Работа доставляет радость. По образованию я инженер–электрик. Мои покупатели — те, кто знает толк в дизайнерских вещах».

На ярмарке прошли и уроки мастерства по керамике и мыловарению.

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