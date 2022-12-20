Слуцкий райисполком определил список мест и видов общественных работ для «исполнения административного взыскания».
Раньше в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях такие работы назывались исправительными.
СПРАВКА. Общественные работы заключаются в выполнении правонарушителем бесплатных работ в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Они направлены на достижение общественно полезных целей. Сущность общественных работ заключается в том, чтобы правонарушитель с целью исправления причинённого им вреда выполнял работы бесплатно на благо общества.
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