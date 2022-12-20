Игрушки, ёлки и зверюшки. Как Слуцк украсился к Новому году (фото)

Отдел новостей
-
0

Посмотрите, как слуцкие магазины, заведения и учреждения украсили свои витрины и фасады к Новому году.

Фотографии: Алексей Скрынников

новогодние украшения, Слуцк

Реклама

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк

новогодние украшения, Слуцк