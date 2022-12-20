В Беларуси задержаны участники международной скам-группы, которая похищала деньги с карт-счетов граждан Беларуси, сообщает Office Life. Задержан и разработчик программного обеспечения, которое использовали злоумышленники.

Следователи заявили о причастности фигурантов к совершению более 1,5 тысячи хищений на сумму более 2,5 млн рублей.

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По словам представителя МВД Андрея Ковалёва, задержаны участники пяти уровней пирамиды этой преступной группы. Всего в ней состояло более 1,3 тысячи участников. Организаторы — из Украины, следователям известны их паспортные данные, телефоны и номера счетов, куда уходили деньги.

Потенциальных жертв злоумышленники искали через торговые интернет-площадки. Они писали продавцам о «намерении» купить товар, переводили беседу в мессенджеры и присылали им фишинговые ссылки якобы на службы доставки. От подлинного ресурса фишинговый отличала только одна буква в доменном имени. Перейдя по ссылке, жертвы мошенников теряли деньги.

Разработал программное обеспечение несовершеннолетний гражданин Беларуси. Следователи отмечают, что это уникальная программа, а сам молодой человек все знания почерпнул из интернета самостоятельно.

Вся преступная деятельность велась в интернете, а фактически участники группы находятся как в Беларуси, так и в России, Украине, Казахстане, Польше и других странах. В Беларуси задержаны более 20 человек, восьми из них уже предъявлены обвинения. Следователи работают и с коллегами из других стран. Организатору скам-группы 18 лет, он проживает в одной из соседних с Беларусью стран.