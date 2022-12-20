18-летняя жительница Слуцка наткнулась в соцсети на рекламу услуги: обещали изготовить водительское удостоверение, причём «официально, через отделение ГАИ и с фиксацией в базе», сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Девушку подкупил десяток положительных отзывов от пользователей, но связаться с ними было невозможно, потому что все данные владельцев аккаунтов были скрыты.

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Потерпевшая общалась с мошенниками в мессенджере, избегая телефонных звонков и встреч. После того как девушка сбросила свои личные данные, фотографии и копии других документов, потребовалась оплата «услуги». Сначала она перевела на указанный банковский счёт 600 рублей, спустя несколько дней — ещё 550. На этом переписка остановилась, а аккаунт был удалён. Фальшивого водительского удостоверения девушка не получила и обратилась в милицию.

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.

В милиции напоминают, что афера с фальшивым удостоверением вскроется при первом же предъявлении сомнительных документов инспектору ГАИ, а это уже уголовная статья. Наказание грозит как продавцу «липового» документа, так и покупателю.

По статье 380 Уголовного Кодекса РБ за подделку, изготовление, использование или сбыт поддельных документов, штампов, печатей и бланков максимальное наказание нарушителям — до 3 лет лишения свободы. Запомните, водительские удостоверения выдаются только в Госавтоинспекции, а всё остальное — это банальный способ «развода» на деньги.