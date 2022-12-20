В пятницу, 16 декабря, был последний день приёма писем на новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу». Посмотрите, какие письма и видео ещё успели прислали дети.

«Приходи к нам в гости, мы сделаем пирог и вместе поиграем»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Давид. Мне 6 лет, а в конце зимы будет 7 лет. В этом году я пошёл в школу в 1 «А» класс, я стараюсь учиться хорошо. Мама говорит, что она мной гордится. Я хороший и послушный мальчик. Я всегда помогаю маме, мы вместе готовим кушать, убираемся. Я помогаю смотреть маленького братика. Мама говорит, что нужно написать, какие хорошие дела я делал. В этом году я с мамой заносил корм бездомным животным. Мне дали в школе за это благодарность. А недавно мы покупали игрушки в детский дом. Ведь они тоже хотят игрушки.

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Для птичек мы с папой делали кормушку. Ещё я делаю добрые дела — сдаём крышки, собираем бумагу и сдаём на макулатуру. Недавно я сдал 10 килограммов. Мама сказала, это очень много. А ещё мы сегодня собирали подарок мальчику, который живёт далеко. Мама говорит, что я иногда вредничаю, но это очень редко. Я делал в школу красивые поделки. Я люблю ещё рисовать и очень много леплю из пластилина.

Я люблю кормить уточек возле большого магазина игрушек. У меня есть два братика — Домин и Дастин. Они ещё маленькие и не умеют писать и читать. Я напишу за них.

Доминику 4 года, он любит шуметь и громко говорить, любит играть в игрушки и смотреть мультики. Недавно он меня толкнул, и я уронил планшет и его разбил. Я хотел попросить у тебя планшет, но мама говорит, что нужно что-то другое. Я потом попрошу.

Доминик тоже помогает маме и папе и очень любит играть с Дастином. Дастин — совсем малыш, он недавно родился. Он любит ползать, кушать и всё слюнявить. Ему 8 месяцев, а мама с папой у нас самые лучшие, они нас любят и много работают, а потом нам всё покупают.

Приходи к нам в гости, мы сделаем пирог и вместе поиграем. Я очень долго пишу письмо.

Дедушка Мороз, я хочу, чтобы в новом году все дети были послушные, жили с родителями. Чтобы тебе не было жарко, а в морозилке был сильный мороз для писем. Чтобы сани хорошо скользили. У оленей были самые сладкие бананы, а у снеговика самый нежный шарф. Внучке желаю такие волосы красивые, как у мамы. Зима чтобы была снежная и солнечная.

А на небе самые яркие звёзды. Дедушка Мороз, я сделал с Домиником тебе подарки и рисунки. А папа напечатает наши фотографии. Дастин не лепил с нами, потому что он слюнявит пластилин.

Дедушка Мороз, подари Доминику тюбинг, чтобы мы могли вместе кататься с горки. Дастину — игрушку слюнявить. А мне — большую парковку для машинок. Потому что у меня их очень много и некуда ставить. Мы будем вместе играть. Спасибо тебе за подарки, которые ты дарил и подаришь. Мы тебя любим».

«Это будет самый лучший подарок»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Даша. Я хожу в школу. Я так много слышала о тебе и читала в книжках. Моё заветное желание — скейтборд, я мечтаю уже давно. У меня есть старый, но он сломан. Поэтому прошу у тебя новый. Надеюсь, что ты подаришь, ведь это моя мечта. Это будет самый лучший подарок».

Видео от маленьких случчан

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS

13. Многодетная семья Ольги Стрекач