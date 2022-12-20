Слуцкий юрист Иван Райкевич в группе «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» в соцсети «ВКонтакте» рассказал историю, которая случилась с его знакомой и как он разбирался в ситуации.

«Есть в городе Слуцке магазин, кои в народе называется азиатским. Две недели назад моя знакомая попросила ей помочь, т.к. купила ребёнку там ботинки, которые оказались некачественными. Однако при попытке вернуть их в магазин ей отказали, книгу замечаний и предложений не дали и отправили с этими ботинками на все четыре стороны.

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Приехав в магазин, я также попросил книгу замечаний и предложений, однако мне сказали, что её нет и она вообще не требуется.

После вызова милиции книга волшебным образом появилась, но было уже поздно. Попросив документы, подтверждающие качество обуви, само собой, получил отказ и слова о том, что их нет. Были записаны объяснения, и материалы направлены по подведомственности.

Напоминаю, что невыдача книги замечаний и предложений по первому требованию образует состав административного правонарушения и наказывается в том числе штрафом.

А вчера (16 декабря. — Прим.ред.) я вновь зашёл в тот магазин уточнить, на каком свете рассмотрение жалобы, выбрал товар и попросил документы, подтверждающие качество. И что вы думаете? Мне снова отказывают в книге, говорят, что у меня будут проблемы и они узнают, кто я! Хотя я и не скрывал этого, да и в книге записаны мои ФИО, мой адрес и т.д. К чему были эти её слова, для меня до сих пор остаётся загадкой.

Книга вновь появилась только после вызова милиции. Кстати, слуцкие милиционеры сработали в высшей степени профессионально, за что хочется выразить им благодарность.

По итогу были вновь отобраны объяснения, и материалы также будут отправлены по подведомственности.

Вот так из-за неграмотности продавца предприятие попадает на «административку». Уверен, будут составлены протоколы и выписаны штрафы, и не один.

В магазине не указана полная информация о товаре. Отсутствуют оформленные в соответствии с законодательством ценники на некоторые товары, отсутствуют документы, подтверждающие качество, отсутствуют бейджи у продавцов, уголок потребителя оформлен с нарушением, не выдаётся книга замечаний и предложений по первому требованию, требовали персональные данные для предоставления книги и т.д.

Так вот, мне интересно, зачем там покупать товар? Дёшево? Ну, может быть. Но он же некачественный бывает, а вернуть некачественный товар туда проблематично, как мы уже видим.

Будьте внимательны, дорогие друзья. И всегда, всегда отстаивайте свои права. И помните, даже если вы покупаете товар в таких магазинах, вы всё равно как потребитель имеете все права, в т.ч. право на возврат денег за некачественный товар».

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