Сейчас в правительстве идёт работа над проектом Налогового кодекса, который должен заработать с 1 января. Некоторые возможные изменения, например, налоги для ИП и уход от «упрощёнки» для этой категории плательщиков, власти анонсировали уже несколько месяцев назад.

Издание Office Life узнало некоторые моменты, которые включены в законопроект.

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Налог на прибыль

Предполагается, что в но­вом году местные власти лишатся права увели­чи­вать на 2 процентных пункта обычную ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков. Взамен общая ставка налога на прибыль в Беларуси вырастет с 18 до 20%.

Операторы мобильной связи и микрофинансовые организации в следующем году будут платить налог на прибыль по ставке 30%, а сотрудники компаний – резидентов ПВТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» — подоходный налог по ставке 13%, как и сейчас. Эти ставки хотят оставить и на 2024 год.

У каких ИП останется единый налог

Для индивидуальных предпринимателей ставка подоходного налога с 1 января может увеличиться с 16 до 20%. Одновременно им окончательно хотят запретить применение упрощённой системы налогообложения. Также с 1 января существенно сократится перечень видов деятельности, при которых ИП могут уплачивать единый налог.

В числе разрешённых, скорее всего, останутся:

ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий,

предоставление мест для краткосрочного проживания,

розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями, моло­ком и молочной продук­цией, овощами и фруктами, иными продовольственными товарами (кроме пива и алкоголя).

Также можно торговать иными непродовольственными товарами, за исклю­чением ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов и драго­цен­ных камней, табачных изделий, нефтепродуктов через АЗС, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, холодильников бытовых и морозиль­ников, стиральных машин, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетов, мобильных телефонов, автомототранспортных средств и запчастей к автомобилям.

При этом ставки единого налога для ИП почти по всем оставшимся видам деятельности могут увеличиться в новом году вдвое — кроме торговли иными непродовольственными товарами, по которой предусмотрено повышение ставки в три раза.

Налог на профессиональный доход

Для физических лиц, не являющихся ИП, ставки единого налога по большинству видов деятельности тоже вырастут в 1,5-2 раза. Не меняются ставки для таких видов деятельности, как реализация продук­ции цветоводства, их семян и рассады, котят и щенков и иных животных, хлебобулочных и конди­терских изде­лий, готовой кулинарной продукции, услуги переводчиков и грузчиков, кошение трав, уборка листьев, скошенной травы и мусора, распиловка и колка дров, разовая реализация иностранцами произ­ведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремёсел, продукции растениеводства и пчеловодства.

Поэтому некоторым ИП и физлицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, может оказаться выгодным перейти с уплаты единого налога на применение налога на профессиональный доход. Для этого физлицам нужно лишь уведомить нало­говый орган по месту постановки на учёт, причём ранее уплаченную сумму можно зачесть или вернуть. А ИП придётся прекратить предпринимательскую деятельность и заре­гистрироваться в качестве платель­щика налога на профессиональный доход или открыть юридическое лицо.

Налоги для физлиц

Здесь главные изме­нения предусмотрены для тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Ставка подоходного налога увеличится с 20 до 26% с выявленных в ходе проверок сумм превышения расходов над доходами, а также с доходов от предприни-мательской деятельности без госрегистрации.

Если при проведении камеральной проверки соответствия расходов доходам гражданин, числящийся непрерывно пять лет в «тунеядской» базе, укажет в качестве источников существования дарение от лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства, опекуна, попечителя и подопечного, то с суммы, превышаю-щей в совокупности от всех источников 100 базовых величин в год, придётся уплатить подоходный налог по ставке 10%.

Какие налоговые льготы исчезнут

В этом году заканчи­вается применение ряда налоговых льгот. 31 декабря 2022 года истекает срок применения ставки 6% для ИП, работающих на территории сельской местности и малых городских поселений. Также закончится срок применения льготы, по которой единый налог доплачивается в размере 5% с суммы превышения в 40 раз выручки, полученной от деятельности в сельской местности и в малых городских поселениях.