Сейчас в правительстве идёт работа над проектом Налогового кодекса, который должен заработать с 1 января. Некоторые возможные изменения, например, налоги для ИП и уход от «упрощёнки» для этой категории плательщиков, власти анонсировали уже несколько месяцев назад.
Издание Office Life узнало некоторые моменты, которые включены в законопроект.
Налог на прибыль
Предполагается, что в новом году местные власти лишатся права увеличивать на 2 процентных пункта обычную ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков. Взамен общая ставка налога на прибыль в Беларуси вырастет с 18 до 20%.
Операторы мобильной связи и микрофинансовые организации в следующем году будут платить налог на прибыль по ставке 30%, а сотрудники компаний – резидентов ПВТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» — подоходный налог по ставке 13%, как и сейчас. Эти ставки хотят оставить и на 2024 год.
У каких ИП останется единый налог
Для индивидуальных предпринимателей ставка подоходного налога с 1 января может увеличиться с 16 до 20%. Одновременно им окончательно хотят запретить применение упрощённой системы налогообложения. Также с 1 января существенно сократится перечень видов деятельности, при которых ИП могут уплачивать единый налог.
В числе разрешённых, скорее всего, останутся:
- ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий,
- предоставление мест для краткосрочного проживания,
- розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией, овощами и фруктами, иными продовольственными товарами (кроме пива и алкоголя).
Также можно торговать иными непродовольственными товарами, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов и драгоценных камней, табачных изделий, нефтепродуктов через АЗС, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, холодильников бытовых и морозильников, стиральных машин, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетов, мобильных телефонов, автомототранспортных средств и запчастей к автомобилям.
При этом ставки единого налога для ИП почти по всем оставшимся видам деятельности могут увеличиться в новом году вдвое — кроме торговли иными непродовольственными товарами, по которой предусмотрено повышение ставки в три раза.
Налог на профессиональный доход
Для физических лиц, не являющихся ИП, ставки единого налога по большинству видов деятельности тоже вырастут в 1,5-2 раза. Не меняются ставки для таких видов деятельности, как реализация продукции цветоводства, их семян и рассады, котят и щенков и иных животных, хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, услуги переводчиков и грузчиков, кошение трав, уборка листьев, скошенной травы и мусора, распиловка и колка дров, разовая реализация иностранцами произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремёсел, продукции растениеводства и пчеловодства.
Поэтому некоторым ИП и физлицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, может оказаться выгодным перейти с уплаты единого налога на применение налога на профессиональный доход. Для этого физлицам нужно лишь уведомить налоговый орган по месту постановки на учёт, причём ранее уплаченную сумму можно зачесть или вернуть. А ИП придётся прекратить предпринимательскую деятельность и зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход или открыть юридическое лицо.
Налоги для физлиц
Здесь главные изменения предусмотрены для тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Ставка подоходного налога увеличится с 20 до 26% с выявленных в ходе проверок сумм превышения расходов над доходами, а также с доходов от предприни-мательской деятельности без госрегистрации.
Если при проведении камеральной проверки соответствия расходов доходам гражданин, числящийся непрерывно пять лет в «тунеядской» базе, укажет в качестве источников существования дарение от лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства, опекуна, попечителя и подопечного, то с суммы, превышаю-щей в совокупности от всех источников 100 базовых величин в год, придётся уплатить подоходный налог по ставке 10%.
Какие налоговые льготы исчезнут
В этом году заканчивается применение ряда налоговых льгот. 31 декабря 2022 года истекает срок применения ставки 6% для ИП, работающих на территории сельской местности и малых городских поселений. Также закончится срок применения льготы, по которой единый налог доплачивается в размере 5% с суммы превышения в 40 раз выручки, полученной от деятельности в сельской местности и в малых городских поселениях.