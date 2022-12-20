В ответ на публикацию о том, что рассказывают слуцкие мамы про «тридемию», другие случчанки тоже рассказали истории о том, как болели их дети.

Про дозвоны в поликлинику

sveta_evdokimovich: 2,5 часа звонила, чтобы записаться на приём.

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alyaabartoshik: Я дозвонилась с 4-го раза.

ekat.sergeevna: Девочки, а как насчёт того, чтобы отвозить ребёнка самим? И дозваниваться не придётся. Ребёнку 5 лет, никогда не сижу и не трачу время на дозвоны. Собрала ребёнка и повезла.

lidiyagur: На этой неделе вызывала врача дважды. Первый раз набрала раз 10, может, 12. И второй раз вызывала в этот четверг — вообще с 1 или 2 раза. Я не вижу проблем в дозвоне. Возможно, вы звоните в самый пик, скажем, 8 утра. Но за все 12 лет обращения в детскую поликлинику ни разу я не дозванивалась 100 раз! Дети действительно сейчас болеют сильно. Это нормально, сейчас сезон.

Благодарности медикам

stugirevaekaterina: У нас накрыло всю семью, 39,6 температура. Благо прописаны в Огородниках. Врач была у нас дома через 10 минут. Температурили неделю. Отдельное спасибо медперсоналу нашего ФАПа.

kazubovich_sveta: В Слуцке внучка дозвонилась в поликлинику сразу, без проблем. Врач молодая и очень хорошая, приходила на дом при мне. Здоровья всем: и мамам, и деткам. Грипп был всегда, в детстве очень тяжело болела, одна из всей семьи не переносила температуру.

viktoriiagurbo: Температура неделю у детей не сбивалась. Первый день вызывали «скорую». Врача на дом вызвать удалось только через два дня — всё время было занято. Сидеть на телефоне возможности не было, но звонила десятки раз. Через два дня дозвонилась за пару раз, и врач пришёл днём. Всё нормально, слава Богу. Спасибо врачам и моим крепким нервам!

Про больничные

viktoriay_kumakova: Температура 39 у ребёнка, сбивается до 37,5 и назад растёт. Зато не успели открыть больничный, как через пару дней идти на приём. Что, за пару дней ребёнок поправится или взрослый человек?

sovenok.bom: Если бы не закрывали больничные через 5 дней, этого бы не было. Не смотрят на состояние ребёнка, а считают на пальцах, сколько дней больничный лист открыт.

saasaascdyyresc: Прививайтесь сами и своих детей! Во всяком случае, не будет таких казусов в виде высокой температуры и осложнений!

Про Слуцк и Минск

alla_dark_angel: В Минске ситуация не лучше, много детей отправляют на снимок лёгких с подозрением на пневмонию. Очереди на приём к педиатру колоссальные, а на дом врач приходит вечером, в 16 — 18 часов.

tatiana_kruzh25: У меня дочь накрыло. Температура 39,6 и ни в какую не сбивалась. Сутки мы дома пробыли, начала дочь мраморной с синим оттенком становиться. Я врача не дождалась, от страха одела дочь и сама отвезла в детскую «инфекционку» в Минске. Врачи — молодцы, хорошее отношение, быстро реагировали. Мазок показал через 10 минут после взятия грипп группы А. Положили в палату, и мне разрешили с ней, ребёнку 9 лет. Поставили капельницу, таблетки, и через двое суток температура спала. Зато я с такой же заразой.

oyarmosh: Вообще, мой ребёнок иногда обслуживается в Минске, и несколько раз там лежали в больнице. Но Слуцкая поликлиника лучше значительно, и врачи лучше, и в больнице тоже. Просто Минск лучше оснащён по пробам и анализам, технически. Но в основном врачи там даже за деньги ничего толком не подскажут и не сделают.