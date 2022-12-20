На этой неделе в редакцию поступало много информации от читателей о том, где чистят или не чистят дороги и улицы. Случчане писали, что трудно дозвониться в детскую поликлинику. А ещё присылали новости об интересных встречах и мероприятиях и много фото с красивыми зимними видами.

«Поехал помыться, а попал под ледяной душ»

Случчанин Сергей Иванович позвонил в редакцию и рассказал, как он попал в неприятную и вредную для его здоровья ситуацию на остановке «Майский Посад». «У нас на Майском Посаде нет укрытия на остановке. Я лежу в больнице. В это воскресенье приехал домой помыться. Назад — на автобусную остановку пришёл. Тогда после снега вдруг пошёл дождь. Люди попрятались в хлебный ларёк, который недалеко. А у меня ноги еле ходят. Я не могу туда-сюда бегать, пришлось стоять. До нитки весь вымок! Почему просим, просим, но никак не поставят хотя бы простейшую защиту», — рассказал мужчина.

О движении на дороге

Своим мнением об установке «берлинской подушки» и островка безопасности возле остановки «Ул. Пушкина» поделился Юрий Алишевский. Мужчина считает, что на узкой дороге это сооружение затруднит движение. «Если это островок безопасности, то где светофор и несколько полос в одном направлении. А в данной ситуации это только препятствие, которое мешает проезду по узкой дороге. Повесили бы светофор с кнопкой. Утром и днём дети пройдут — и движение свободное, а так водитель обязан пропустить пешехода на всём протяжении перехода. В 17 часов здесь пробки, не проехать», — написал мужчина.

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На эту же тему высказалась Елена Лысая-Бородина. Она считает, что новая конструкция не решит проблему. «Дети идут напрямую с Гончарова через дорогу в новый микрорайон, и наплевать им, что недалеко сделали для них удобства, а жильцам, у которых выезд, — геморрой», — написала женщина.

Через 1,5 дня снова на приём

Жительница Слуцка Полина рассказала: «Муж заболел, всю ночь с трудом сбивали температуру. Приехал на приём. Измеряли температуру дистанционным термометром. Показало 36.6, и врач говорит, что температуры нет. Дала, правда, больничный. Но на приём нужно прийти послезавтра. Никаких анализов не назначали. Дома, сразу после приёма, ртутным термометром измерили температуру: показывает 37.8». Женщина просит пояснить, почему заболевшие должны приходить на приём через полтора дня? Можно ли как-то изменить процедуру, чтобы больные не находились в толпе людей в ограниченном помещении.

Радуга или гало

Случчанин Сергей прислал фото интересного явления, которое он запечатлел в понедельник, 19 декабря. «Кто успел посмотреть на небо сейчас, то смог бы заметить радугу. Сфотографировать её было сложно, ведь солнце светило прямо посередине. Начало и конец дуги были отчётливо видны», — написал мужчина. Другая читательница Инна Шилович отметила, что видна была не радуга, а световое явление – гало.

Благодарность отзывчивым случчанам

Татьяна Зарембовская от всех проживающих в Грозовском доме-интернате поблагодарила коллектив центра «Золотой ключик». «Дорогие друзья! Проживающие Грозовского дома-интерната передают большое спасибо сказочным героям и Дедушке Морозу со Снегурочкой из дошкольного центра развития ребёнка «Золотой ключик» г.Слуцка. Спасибо вам большое за праздник, за внимание, за подарочки для наших ребят. Дай Бог сил, здоровья, благополучия вам, вашим семьям и друзьям», — написала она.

Вопрос про Деда Мороза и Снегурочку

Читательница «Кур’ера» на нашей странице во «ВКонтакте» написала: «Вот у меня вопрос. А почему который год Дед Мороз и Снегурочка не рядом с ёлкой, а напротив?» Может, появится и ответ.

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