Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 12 по 18 декабря. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Mazalyaka (Kutsenko) (@darya_mazalyaka)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Яковец (@_olenka_yakovets_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastya Marinich (@nastyamarinka_47)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓞𝓜𝓜𝓨❤️‍🔥 (@a.slabkevich_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леночк@ (@lenochka2425)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana (@lana_putceiko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anya_biryuk

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Руслан. Ремонт велосипедов. Слуцк. (@cyclinglifebelarus)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Кирашева (@olgakirasheva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Воробьёва (@bird.by.katusha)

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