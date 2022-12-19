В воскресенье, 18 декабря, в 21.41 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Михейки, сообщает пресс-служба МЧС.

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Прибывшие подразделения МЧС обнаружили плотное задымление в одноэтажном жилом доме. Накануне пожара в доме находился знакомый хозяйки. Мужчина протапливал печь.

«Мы увидели, что из приоткрытых на проветривание окон и из-под кровли дома идёт дым, – рассказал Евгений Бабеня, начальник караула. — Мы сразу приступили к проведению разведки. В веранде задымления не было, в кухне и жилой комнате — плотный дым. Заходя в дом, мне показалось, что в окне кто-то махнул рукой. Пробравшись в жилую комнату, я увидел силуэт мужчины, просил его выйти, но он уже ничего не понимал. За ногу я вытащил его из задымлённой комнаты. Затем мы убедились, что в доме больше никого нет».

Спасатели ликвидировали загорание. Медики доставили пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Огонь повредил перекрытие на площади 8 м2, закоптил стены и имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).

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