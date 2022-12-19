С пятницы, 16 декабря, Слуцк накрыл снегопад, а ещё пришли морозы. Посмотрите фотографии корреспондентов и читателей «Кур’ера».

Слуцк, снегопад, декабрь
Дорога на Солигорск через Погост. Некоторые машины не могли проехать, водители раскапывались лопатами. Фотографии: Александра Шагойко

Слуцк, снегопад, декабрь

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Слуцк, снегопад, декабрь
Закат возле деревни Гольчичи, Слуцкий район. Фото: Инна Шилович
Слуцк, снегопад, декабрь
Русло Случи сровнялось с берегам, а рыбаки рады. Фотографии: Сергей
Слуцк, снегопад, декабрь
«Да, зима снегом порадовала». Прислала Елена Гулевич
Слуцк, снегопад, декабрь
Снег на Социалистической в районе Молодёжного центра убирали уже в 5 утра. Фото: Анастасия Цветкова
Слуцк, снегопад, декабрь
Фотографии: Александр Шелехов
Слуцк, снегопад, декабрь
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, снегопад, декабрь

Слуцк, снегопад, декабрь

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