С пятницы, 16 декабря, Слуцк накрыл снегопад, а ещё пришли морозы. Посмотрите фотографии корреспондентов и читателей «Кур’ера».

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